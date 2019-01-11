У ДТП в Польщі загинув український журналіст

В аварії в місті Илка Мазовецького воєводства загинув 37-річний журналіст Роман Кісіль.
У Польщі в дорожньо-транспортній пригоді загинув український журналіст Роман Кісіль. Про це в п’ятницю, 11 січня.
Аварія сталася вранці 10 січня в місті Илка Мазовецького воєводства. Разом з 37-річним журналістом загинула його 60-річна мати.
Крім цього, важкі травми отримала дружина журналіста. Зараз жінка знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні у Радомі.
В автомобілі був і однорічна дитина, він зараз у задовільному стані знаходиться на обстеженні в лікарні.
Як повідомляється, у Радом виїхала керівник консульського відділу посольства України в Польщі з метою надання консульсько-правової допомоги.
Працівники поліції встановлюють причини аварії.
За попередніми даними, ДТП сталося в результаті лобового зіткнення легкового автомобіля марки Toyota, в якому перебувала сім’я журналіста, з вантажівкою марки Iveco. Обидва водії були тверезими. Водій вантажівки в аварії не постраждав.
Як відомо, Роман Кисіль був кореспондентом інформаційного агентства УНІАН.