У ДТП в Польщі загинув український журналіст

В аварії в місті Илка Мазовецького воєводства загинув 37-річний журналіст Роман Кісіль.

У Польщі в дорожньо-транспортній пригоді загинув український журналіст Роман Кісіль. Про це в п’ятницю, 11 січня.

Аварія сталася вранці 10 січня в місті Илка Мазовецького воєводства. Разом з 37-річним журналістом загинула його 60-річна мати.

Крім цього, важкі травми отримала дружина журналіста. Зараз жінка знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні у Радомі.

В автомобілі був і однорічна дитина, він зараз у задовільному стані знаходиться на обстеженні в лікарні.

Як повідомляється, у Радом виїхала керівник консульського відділу посольства України в Польщі з метою надання консульсько-правової допомоги.

Працівники поліції встановлюють причини аварії.

За попередніми даними, ДТП сталося в результаті лобового зіткнення легкового автомобіля марки Toyota, в якому перебувала сім’я журналіста, з вантажівкою марки Iveco. Обидва водії були тверезими. Водій вантажівки в аварії не постраждав.

Як відомо, Роман Кисіль був кореспондентом інформаційного агентства УНІАН.