«Київавтодор» попався на розкраданні понад 16 мільйонів

«Київавтодор», яким з 2015 року керує Олександр Густелев, вступило в змову з виконавцем і розтратив бюджетні кошти в особливо великих розмірах. Про це повідомляє изжание «КиевVласть» з посиланням на матеріали кримінальної справи.

Так, в червні минулого року «Київавтодор» уклав з ТОВ «Транс Лайн Груп» договір на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на 16,549 млн грн. Роботи були оплачені, але в ході прокурорської перевірки з’ясувалося, що підрядник порушив Гости.

У відповідності з цими нормами, в якості матеріалів для нанесення розмітки необхідно використовувати фарби, пластичні маси, полімерні стрічки і особливі скляні мікрокульки. Разом з тим, у кошторисі по наданню послуг відсутнє зобов’язання по використанню скляні мікрокульки, хоча кошти на їх закупівлю передбачалися.

«Зазначені дії з боку посадових осіб КК «Київавтодор» вказують на факт розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при узгодженні кошторисної вартості, всупереч укладеним договором», — йдеться в матеріалах справи.

За даними аналітичної системи Youcontrol, «Транс Лайн Груп» створено в 2008 році зі статутним капіталом 54 тисячі гривень. Засновники та кінцеві бенефіціари — Микола Лавриченко і Віталій Лепський.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Київавтодор» віддав дорожній поспіль на 57 млн гривень компанії, пов’язаної з нардепом від Партії регіонів.