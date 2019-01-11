На Балтиці загинув український моряк

Чоловік впав за борт близько першої години ночі.

У Балтійському морі на півночі Польщі більше п’яти годин шукали випав за борт торгового судна українського моряка. Про це в п’ятницю, 11 січня.

Інцидент стався неподалік польського Владиславово близько першої години ночі.

Моряка розшукували судна Морської служби пошуку і рятування (SAR), вертоліт, Водна волонтерська служба швидкої допомоги (WOPR) і прикордонники.

Пошуково-рятувальну операцію проводили в акваторії в межах п’яти морських миль від узбережжя в районах Пуцького і Гданського заток. Пошуки припинили близько сьомої ранку.

Морська служба пошуку і рятування поінформувала, що шанси на виявлення українського моряка живим близькі до нуля.