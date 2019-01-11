Наближена до Дубинським фірма за 68 млн сипатимуться сіллю вулиці в Дніпрі

ТОВ «Екологія-Д» виграло тендер Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровського міської ради по прибиранню вулиць на 68 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

«На 2019 рік, за підсумками аукціону, фірмі замовили послуги з утримання автошляхів міста, у тому числі мостів і ліквідація стихійних звалищ, на 155,87 млн грн. Проте в день підписання договору його вартість знизили мінімум вдвічі — до 68,00 млн грн», – зазначає ЗМІ.

Пропозиція «Екології-Д» було на 0,1% нижче очікуваної міськрадою вартості закупівлі. Так, за первісною підсумкової відомості, сіль коштувала 1 377 грн/т без доставки і ПДВ. «Наприклад, в листопаді Вишгородський міськрада замовила іншій фірмі технічну кам’яну сіль за 1049 грн/т з ПДВ. Без податку це склало б 874 грн/т, що в півтора рази дешевше нинішнього тендеру Дніпра», – додають журналісти.

Крім того, за первісною кошторисі без ПДВ, найбільша сума в 53,90 млн грн була запланована на роботу автотранспорту і механізмів без деталізації за ціною 980 грн/машиночас. Раніше на аналогічних торгах цього ж департаменту, виграних КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпровської міськради, вона була на третину дешевше — 715 грн/машиночас.

За даними журналістів, створена в серпні минулого року «Екологія-Д» належить Віталію Коваленко з Кам’янського. Компанія зі 111 працівниками орендує техніку у ТОВ «Бромтерм» Володимира Матюхи і одного з братів-місцевих бізнесменів Володимира Дубинського, а також у ТОВ «АТЦ» Олени Чухно та Ксенії Шипуліної.

«А сферу впливу Володимира і Леоніда Дубинских входить цілий ряд фірм. Брати почали отримувати багатомільйонні підряди на розвиток ЖКГ Дніпропетровської області ще при президентстві Віктора Януковича і продовжили за Петра Порошенко», – нагадує ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що депутати Дніпровського міськрада взяли понад 200 земельних рішень. Частина з них стосувалася передачі у власність городян ділянок в районі елітної забудови – по вулиці Дежньова у Самарському районі, недалеко від Свято-Миколаївської церкви і вулиці Марії Ярової.

До цього Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровського міської ради завершив тендер для капітального ремонту вулиці Набережній Перемоги. Переможцем вибрали ТОВ «СМД-Інвест» за 347,52 млн гривень.