Глава МЗС Великобританії допустив зрив Brexit

Причиною може стати небажання парламенту підтримати прем’єрське угоду з ЄС.

Глава МЗС великої Британії Джеремі Хант допустив зрив Brexit у разі провалу парламентського голосування щодо проекту угоди з ЄС.

Про це Хант заявив в ефірі радіо BBC.

“Якщо це угода (у парламенті – Ред.) відхилено, в кінцевому підсумку ми можемо отримати параліч Brexit…А параліч Brexit в кінцевому підсумку може призвести до відсутності Brexit”, – заявив Хант.

Раніше міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліам Фокс заявив, що Brexit може бути зупинений. Причиною може стати небажання парламенту підтримати прем’єрське угоду з ЄС.

Голосування в парламенті Великобританії за угодою про Brexit має пройти в січні 2019 року. У грудні 2018 року Мей скасувала голосування за угодою з-за низької підтримки прем’єрської ініціативи з боку депутатів.