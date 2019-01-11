Що буде з сексом в Україні після 11 січня? 6 головних питань про нової трактуванні зґвалтування у Кримінальному кодексі

З 11 січня в Україні набирають чинності наробили чимало шуму нові редакції статей Кримінального кодексу, які стосуються питань про кваліфікацію сексуальних злочинів. В поліція вже пообіцяли, що добропорядні громадяни не відчують жодних змін на собі — «пакувати» поголовно чоловіків, на яких донесуть жінки силовики не будуть. Тим не менш, скепсис окремих юристів і громадський резонанс, продовжують підігрівати інтерес до цієї злободенної теми.

Напередодні набрання чинності нової редакції Кримінального кодексу «Країна» відповідає на найбільш популярні питання про те, як потрібно буде займатися сексом в Україні з 11 січня, і при цьому не потрапити під статтю.

1. Що саме змінюється в Кримінальному кодексі, починаючи з 11 січня?

Набувають чинності нові редакції зміни профільних статей, які стосуються трактувань зґвалтування (ст. 152 КК України) і задоволення сексуального насильства (ст. 153 КК України). Прихильники змін вважають, що діючі в даний час редакції є багато в чому розмитими і не відповідають європейським підходам.

«У законі 2227-VIII врахована нова концепція відповідальності за злочини проти статевої свободи, яка ґрунтується на засадах юридичної визначеності та пропорційності. Статева свобода, яку захищає новий закон, означає право особи самостійно обирати собі партнера для сексуального спілкування, форму такого спілкування і не допускати у цій сфері будь-якого примусу», — вважає автор першого науково-практичного коментаря до новел КК України, професор кафедри кримінального та кримінально-процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія» Микола Хавронюк.

За оцінкою Хавронюка, якщо чинний до 11 січня закон відносить до зґвалтування (ст. 152 КК України) статевий акт, вчинений шляхом використання або погрози застосування фізичного насильства або використання безпорадного стану жертви, а ст. 153 Кримінального кодексу говорить про «малозрозумілою за своєю формою задоволенні статевої пристрасті неприродним шляхом», то закон 2227-VIII чіткіше деталізує складу злочину.

Зокрема, у разі відсутності добровільного згоди особи на секс, дії, пов’язані з вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло жертви (з використанням геніталій або іншого предмета) починаючи з п’ятниці будуть розцінені як зґвалтування. Якщо ж проникнення в тіло не сталося, але мав місце інший насильницький характер діянь, то така ситуація буде розцінюватись правоохоронцями як сексуальне насильство.

2. Наскільки істотна різниця між старими і новими нормами КК України?

Глобально новели несуть у собі три основні зміни.

В першу чергу, це стосується розширення трактувань самого поняття «зґвалтування». До такого з 11 січня правоохоронці зможуть віднести не тільки прямий фізичний вплив, а і секс-насильство, здійснене за рахунок того, що жертва вступала в статевий акт з примусу.

«Тепер поряд з вже застосовувалися тлумаченнями цього злочину додатково будуть враховуватися так звані супутні обставини, як, наприклад, уразливий стан. Мова не йде про ситуації, коли ґвалтівник опоил жертву і скористався її безпорадністю, це і раніше підпадало під норму про зґвалтування. Скоріше це випадки, коли, наприклад, на підконтрольну територію прибуває жінка-переселенка, у якої немає засобів до існування. Про її проблеми дізнається інша людина, і примушує займатися з ним сексом в обмін на те, що він буде надавати фінансову допомогу», — каже «Країні» помічник голови Нацполиции Андрій Ткачов.

Друга знакова зміна — це визнання секс-насильства, здійсненого людиною щодо члена його колишньої або нинішньої сім’ї (чоловіка/дружини), а також особи, з якою підозрюваний перебував у близьких відносинах (наприклад, у цивільному шлюбі), обтяжуючою фактом. В результаті, за який набере чинності з 11 січня нормам за зґвалтування сторонньої людини особі загрожує від трьох до п’яти років в’язниці, а за аналогічний насильство відносно чоловіка — від п’яти до десяти років ув’язнення.

Нарешті, третьою істотною новелою вважається впровадження в тіло Кримінального кодексу примітки про те, що таке добровільне згоду на секс. Законодавець, використовуючи європейську кальку, встановив таким результат вільного волевиявлення особи з урахуванням супутніх обставин. Якщо це згоду (в тій або іншій формі) не було отримано, то де-юре у потерпілої сторони є всі підстави писати заяву про зґвалтування.

3. Чи треба писати розписки, щоб підтвердити факт згоди на секс?

Апріорі будь-секс буде розцінюватись правоохоронцями як стався добровільно, аж до подання відповідної заяви про злочин. Тому незважаючи на певний «казус згоди» (його частково визнають і силовики), будь-яких нотаріальних засвідчень для підтвердження отримання жаданого «так» подружжю або іншим статевим партнерам не знадобиться. Те ж саме стосується і розписок.

«Не потрібно займати чергу до нотаріусів. Розписки — це не більш ніж стьоб юристів, які зі скепсисом зустріли нововведення», — зазначає співрозмовник «Країни» в органах прокуратури.

Тим більше, що навіть ідеологи нової редакції КК України і адвокати уточнюють — ніяка розписка про нібито надання дозволу на статеву близькість не є «залізним аргументом».

Вони рекомендують українцям, щоб уникнути ризиків виявитися підозрюваним у зґвалтуванні, ретельно підходити до процедури вибору сексуальних партнерів.

4. Тобто, можливо казуси? Які?

У поліції вважають, що від сплеску потенційних заяв з боку ймовірних шахраїв (насамперед, з боку незадоволених подружжя, різношерстих аферистів і т. д.) вони перестрахувалися новелою про те, що подану заяву про сексуальне насильство після реєстрації кримінальної справи жертва не зможе відкликати.

«Органи досудового розслідування не зможуть закрити справу, якщо наприклад, сторони раптом примирилися, або чоловік почав відмовлятися від своїх слів», — говорить помічник голови Нацполиции Ткачов.

У силу цього «мирові угоди» внаслідок полюбовного вирішення подібного роду сімейних драм мають канути в лету, а партнери — тричі подумати перед тим, як подати заяву про изнасиловаии з боку близької людини.

Інший противагу — нагадування про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення, що де-юре має дозволити «фільтрувати» реальні історії про зґвалтування і вигадані байки від любителів наживи.

5. Як зміни у КК України вплинуть на розслідування справ про секс-насильство на практиці?

Правоохоронці в один голос запевняють, що кардинальних сломов і змін у підходах до розслідувань злочинів у сфері статевої свободи новації не викличуть.

«Є налагоджений алгорит роботи, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом — він не змінюється і залишається колишнім. Тобто, спочатку подається заява від особи, яка вважає себе потерпілим, йде реєстрація кримінального провадження, після чого — опитування потерпілої сторони, свідків і призначення через суд експертизи і огляду, — пояснюють слідчі в одному з центральних райвідділів столиці. — За їх висновками буде видно, наявні чи травми, який характер мають подряпини, зафіксований чи біологічний матеріал ґвалтівника і т. д. Тут нічого глобально не змінюється, закон кардинально не вплине на роботу дізнавачів».

Що ж стосується випадків, коли експертиза не підтвердить наявність травм або пошкоджень, а сама потенційна жертва лише після певного часу звернулася в поліцію із заявою, то в Нацполиции обіцяють розбиратися в кожній конкретній ситуації вже в процесі розслідування. В тому числі коли потерпіла і підозрювана сторона стверджують назад протилежні речі (так звана ситуація «слово проти слова»), а інші докази у справі відсутні.

«У будь-якому випадку ніхто не скасовує презумпцію невинності. Збір доказів так званого недобровільного згоди — за раніше повністю на стороні обвинувачення», — зазначає Андрій Ткачов.

За його словами, розробка єдиного для силовиків і суддів практичного коментаря, який повинен дати відповіді на ці та інші гострі питання навколо нових редакцій статей про секс-насильство, все ще триває. Зважаючи на це, можна припустити, що лише судова практика по закінченні деякого часу дасть відповіді на них.

6. Очікується вал заяв про секс-насильство після 11 січня?

Немає. Силовики посилаються на те, що дані злочини на сьогоднішній день носять латентний (прихований) характер, і навіть зміни у кримінальному законодавстві не призведуть до різкого сплеску активності заявників.

«Це крок на шляху до цінностей європейського співтовариства, але наше суспільство ще повинно пройти певний шлях на цьому шляху. Безумовно, ми сподіваємося, що нововведення дозволять виявити ряд приховуваних на сьогоднішній день злочинів, але розуміємо, що має пройти певний час для того, щоб ці цінності прижились у нас», — резюмують в Нацполиции.

Що буде з сексом в Україні після 11 січня? 6 головних питань про нової трактуванні зґвалтування у Кримінальному кодексі оновлено: Січень 11, 2019 автором: Redactor