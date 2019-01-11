Завод «Маяк» замішаний в схемах з прицілами для мінометів

Керівництво столичного заводу «Маяк» підозрюють у зловживанні службовим становищем при отриманні продукції від компанії «Радиоаптека» без укладення договору. Збитки державі, за оцінками правоохоронців, склав 2,72 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на постанову Оболонського райсуду Києва від 13 червня 2018 року.

Згідно з повідомленням, з 13 червня по 19 червня 2018 року завод «Маяк» провів тендер на закупівлю прицілів для мінометів (МПМ-44М) вартістю 2,72 млн грн. Переможець торгів, ТОВ «Радиоаптека», поставив продукцію без укладення офіційного договору. Також на користь цього підприємства не була зафіксована оплата за товар, зазначає прокурор. Розрахунки були проведені «дочкою» «Маяка», компанією «Маяк-Сервіс», на рахунок ТОВ «Фірма Ренал», яку в СБУ вважають фіктивною.

Також слідство зазначає, що після отримання прицілів «Маяк» направив їх на ремонт на ДП «Шепетівський ремонтний завод». На його думку, це може свідчити про поставку «Радиоаптекой» несправних або ненових прицілів.

В суді прокурор просив доступ до документації заводу «Маяк щодо співпраці з «Маяк-Сервіс», «Шепетівським ремонтним заводом» і «Радиоаптекой». Суд задовольнив клопотання частково, дозволивши лише тимчасовий доступ до документів про розрахунки заводу з «Маяк-Сервіс» за червень-листопад 2018 року.

ЗМІ відзначають, що завод «Маяк» входить в концерн «Укроборонпром». З березня 2018 року його очолює Володимир Гаврилов — колишній чоловік Лідії Гаврилової, голови Державної аудиторської служби України. НАБУ підозрює Гаврилову у незаконному збагаченні. «Радиоаптекой» з квітня 2018 року володіє і управляє полтавчанин Олександр Швецов.

Як повідомляв SKELET-info, Державна аудиторська служба провела розслідування діяльності концерну «Укроборонпром». Серед основних проблем держконцерну аудитори виділили врегулювання зарплатного питання, фінансові відносини між учасниками концерну, порушення при бюджетних виплатах, а також звернули увагу на монополію при сплаті комісійних за продаж зброї за кордон.