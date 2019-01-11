Стало відомо, що «Укрзалізниця» витрачає гроші

«Укрзалізниця», незважаючи на постійні скарги про збитковість перевезень, одночасно купує необґрунтовано дорогі подарунки для своїх працівників. При цьому в 2019 році вартість квитків планується підняти на 25%, йдеться у розслідуванні програми «ЦРУ» на «24 каналі».

«В «Укрзалізниці» пояснюють: це перші подорожчання за останні 5 років. Цікаво, що саме оновили. Приміром, 4 мільйона пішло тільки на модернізацію і так непоганих туалетів у Hyundai. Оновили і пару десятків купейних вагонів фірмових поїздів: новий інтер’єр, сучасні кондиціонери. Проте все одно залишилися сотні старих радянських вагонів з жахливими туалетами і смородом пального», – йдеться в сюжеті.

Також журналісти констатували жахливе стан приміських електричок — іржаві, немиті вікна, двері не закриваються.

«40 мільйонів пішло на ремонти старих локомотивів, на квитках вирішили взагалі не економити і закупили нову окрему квиткову систему за 21 мільйон. Крім витрат на термінали з продажу, касові апарати для стюартів і спецобладнання, левова частка цих коштів пішла на окремий Інтернет-сервіс», – зазначили розслідувачі.

Журналісти підкреслили, що зарплата у провідників досить низька. «Але сама «Укрзалізниця» на свята не скупиться. Тільки на новорічні подарунки в цьому році витратили 20 мільйонів.», – сказано в сюжеті.

Раніше SKELET-info повідомляв, що для VIP-співробітників один з філій «Укрзалізниці» закупив ручки Parker, портмоне з високоякісної шкіри, Power bank і флешки.

А ще одну філію— «Південно-Західна залізниця» — має намір закупити пістолети, гвинтівки і патрони загальною вартістю 2,6 млн грн.