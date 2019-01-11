Мешканка США випадково виграла в лотерею 150 тисяч доларів

Американка виграла в лотерею завдяки внучці



Мешканка американського штату Віргінія виграла 150 тис. дол. в лотерею.

Ім’я переможниці – Лінда Барнс. В один з вечорів вона на прохання внучки вирішила приготувати тако (традиційне блюдо мексиканської кухні – ред.). Але вдома не вистачало необхідних для приготування інгредієнтів, і Барнс вирушила в продуктовий магазин.

“Там я купила лотерейний квиток, який приніс мені виграш в 150 тис. дол.”, – розповіла вона.

На що витратить виграш переможниця – поки невідомо.

Нагадаємо, в 2018 році мільйонерами і мультимільйонерами популярної української лотереї “Лото-Забава” стали 33 українця.