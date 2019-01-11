У Греції під час протестів поліція застосувала сльозогінний газ

Протестували близько 2 тис. людей



Повідомляється, що протестували близько 2 тис. людей. Зіткнення між поліцією і активістами відбулися за межами парламенту. Там поліцейські випустили сльозогінний газ в групу людей, яка намагалася дістатися до офісу прем’єр-міністра.

Нагадаємо, в п’ятницю, 7 грудня, в Афінах і Салоніках поліцейські затримали більше 100 осіб із-за безладів, що сталися під час акції, присвяченої річниці вбивства поліцейським 15-річного підлітка.

За даними поліції, тільки в грецькій столиці під час зіткнень, які почалися ще в четвер після обіду, було затримано 66 осіб, 13 з них були заарештовані. У Салоніках було затримано 52 особи, 15 – заарештували.

Зіткнення відбулися після мирної ходи близько 1700 осіб через центральні вулиці Афін. Грецька поліція привернула до заходів з посилення безпеки в центрі Афін більше 2500 співробітників