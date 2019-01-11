Канада погодилася прийняти біженку з Саудівської Аравії

18-річна громадянка Саудівської Аравії, втекла від своїх родичів



Канада надасть притулок підданою Саудівської Аравії Рахаф Мохаммед аль-Кунун, яка втекла від насильства в сім’ї і майже тиждень провела, забарикадувавшись в номері готелю в аеропорту Бангкока. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“[Верховний комісар ООН у справах біженців] звернувся до канади з проханням прийняти пані Аль-Кунун як біженку, і ми прийняли прохання ООН про надання їй притулку”, – сказав він.

Раніше в п’ятницю, 11 січня, глава міграційної служби Таїланду повідомив, що вона вже поїхала до Канади. “Канада надала їй притулок”, – сказав Сурачате Хакпарк в коментарі агентству Reuters.

Рахаф Мохаммед аль-Кунун, 18-річна громадянка Саудівської Аравії, втекла від своїх родичів, коли її родина відпочивала в Кувейті. 6 січня рейсом з Кувейту вона прибула до Бангкока, столиці Таїланду.

Звідти дівчина мала намір продовжити свою подорож до Австралії – у неї була відкрита тримісячна туристична віза цієї країни – і вже там попросити притулку.

Однак в аеропорту Бангкока їй відмовили у в’їзді в Таїланд і вилучили паспорт. Потім вона забарикадувалася в готельному номері аеропорту і запустила в Twitter кампанію про свою втечу. Через соцмережі вона заручилася достатньою підтримкою і міжнародним увагою, щоб переконати тайських чиновників тимчасово передати її під захист ООН.