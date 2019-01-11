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Стали відомі подробиці штурму офісу Зеленського в центрі Києва

11.01.2019

Стали известны подробности штурма офиса Зеленского в центре Киева

“Все почалося близько 10 години ранку. До нас в офіс прийшли юристи від Володимира Зеленського з поліцією і заявили, що ми повинні залишити приміщення, оскільки ми нібито незаконно його орендуємо.

Наші юристи запропонували це все вирішити правовим шляхом. В результаті ця вся тяганина тривала цілий день, а вже ввечері приїхали спецназначенцы, які заштовхали шістьох наших отрудников в автозак, і поїхали в Печерське управління поліції. На даний момент ми займаємося їх питанням. В понеділок будемо подавати позов до суду”, – розповіли співробітники фірми, яка постраждала через захоплення.

Станом на 18:40 біля офісу, який захоплювали люди Володимира Зеленського, все спокійно. Поліцейські роз’їхалися, активісти з обох сторін розійшлися. Залишився тільки охоронець від Зеленського, який відмовився пускати кореспондента в приміщення. У той же час представники компанії, яка орендувала офіс заявили, що написали відповідні заяви в поліцію і прокуратуру, і в понеділок будуть подавати заяву в суд.

Стали известны подробности штурма офиса Зеленского в центре Киева

Стали известны подробности штурма офиса Зеленского в центре Киева

Станом на 18:30 у Володимира Зеленського ніяк не коментують захоплення приміщення. У прес-службі кандидата у президенти заявили, що не володіють на даний момент ніякої інформації з цього приводу.

Станом на 18:10 очевидець відбувається повідомив що “існує якесь ТОВ, у якого є першочергове право покупки офісу, його інтереси порушили, тепер компанія судиться в Печерському суді”. “Зеленський не став чекати рішення суду, уклав договір з нац поліцією, договір оренди і, вирізавши замки, заїхав”, – сказав він нам.

Нагадаємо, в п’ятницю, 11 січня, невідомі з поліцейськими, на чолі з відомим шоуменом і кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським, увірвалися в офіс у центрі Києва. Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській, 21.

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Про це розповів один із захисників офісу. “У будинку знаходиться близько 20 поліцейських. На місце події прибули чотири наряди поліції. “Цей офіс спірне, справа в судах, але Зеленський спільно з національною поліцією його штурмують. За документами приміщення належить дружині Зеленського та Сергію Шефиру”, – заявив очевидець.

Як повідомляє з місця події кореспондент “Вістей”, правоохоронці затримали більше 5 осіб. Затриманих помістили в автобус спецназівців, припаркований біля офісу.

Стали известны подробности штурма офиса Зеленского в центре Киева

Стали известны подробности штурма офиса Зеленского в центре Киева

Фото: “Вісті”

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