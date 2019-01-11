Стали відомі подробиці штурму офісу Зеленського в центрі Києва

“Все почалося близько 10 години ранку. До нас в офіс прийшли юристи від Володимира Зеленського з поліцією і заявили, що ми повинні залишити приміщення, оскільки ми нібито незаконно його орендуємо.

Наші юристи запропонували це все вирішити правовим шляхом. В результаті ця вся тяганина тривала цілий день, а вже ввечері приїхали спецназначенцы, які заштовхали шістьох наших отрудников в автозак, і поїхали в Печерське управління поліції. На даний момент ми займаємося їх питанням. В понеділок будемо подавати позов до суду”, – розповіли співробітники фірми, яка постраждала через захоплення.

Станом на 18:40 біля офісу, який захоплювали люди Володимира Зеленського, все спокійно. Поліцейські роз’їхалися, активісти з обох сторін розійшлися. Залишився тільки охоронець від Зеленського, який відмовився пускати кореспондента в приміщення. У той же час представники компанії, яка орендувала офіс заявили, що написали відповідні заяви в поліцію і прокуратуру, і в понеділок будуть подавати заяву в суд.

Станом на 18:30 у Володимира Зеленського ніяк не коментують захоплення приміщення. У прес-службі кандидата у президенти заявили, що не володіють на даний момент ніякої інформації з цього приводу.

Станом на 18:10 очевидець відбувається повідомив що “існує якесь ТОВ, у якого є першочергове право покупки офісу, його інтереси порушили, тепер компанія судиться в Печерському суді”. “Зеленський не став чекати рішення суду, уклав договір з нац поліцією, договір оренди і, вирізавши замки, заїхав”, – сказав він нам.

Нагадаємо, в п’ятницю, 11 січня, невідомі з поліцейськими, на чолі з відомим шоуменом і кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським, увірвалися в офіс у центрі Києва. Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській, 21.

Про це розповів один із захисників офісу. “У будинку знаходиться близько 20 поліцейських. На місце події прибули чотири наряди поліції. “Цей офіс спірне, справа в судах, але Зеленський спільно з національною поліцією його штурмують. За документами приміщення належить дружині Зеленського та Сергію Шефиру”, – заявив очевидець.

Як повідомляє з місця події кореспондент “Вістей”, правоохоронці затримали більше 5 осіб. Затриманих помістили в автобус спецназівців, припаркований біля офісу.

Фото: “Вісті”

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