США проведуть у Польщі міжнародний саміт по Близькому Сходу

Саміт відбудеться 13-14 лютого



США проведуть у Польщі міжнародний саміт, присвячений впливу Ірану на Близькому Сході. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

Як зазначається, саміт відбудеться 13-14 лютого.

“Ми зберемо разом десятки країн світу. Учасники саміту зосередяться на стабільності, миру, свободи і безпеки на Близькому Сході. Це включає важливий елемент: подбати про те, щоб Іран не мав дестабілізуючого впливу”, – заявив Помпео.

Нагадаємо, прес-секретар МЗС Ірану Бахрам Касемі заявив, що Помпео США оголосив ворогом Тегерана.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа закликала Європу ввести нові жорсткі санкції проти Ірану в зв’язку з його програмою балістичних ракет.

Спеціальний посланник США по Ірану Брайан Хукс відкинув заява Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною. Він додав, що тестування ракет Ірану представляють загрозу і суперечать вимогам Ради Безпеки ООН.