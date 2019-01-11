Скандальний Олійник видав фейк: «Українці переходять на опалення дровами»

Через підвищення цін на газ для населення, багато українців були змушені перейти на опалення дровами.

Таку заяву в ефірі російського телеканалу Росія-1 прозвучало відбув члена Партії регіонів Володимира Олійника. В ефірі програми «60 хвилин» він заявив, що Сполучені Штати причетні до того, що в Україні різко зросли тарифи, і Вашингтон нібито зацікавлений у тому, щоб Україна, а також всі інші країни Європи купували газ саме в США, причому за завищеними цінами.

«Американці давно вже готують Україну, щоб купували їх дорогий газ. Тому заборонити «Північний потік», «Південний потік», щоб дестабілізувати ситуацію в Україні і прийти до європейців, сказавши: «Хлопці, а іншого виходу немає, вам доведеться купувати зріджений газ»,- заявив політик. За його словами, коли Тимошенко та Ющенко приїжджали і говорили, що їм не підходить дешева ціна, такі заяви робилися для того, щоб ціни піднялися до вартості американського газу. Зараз, на думку Олійника, Україну готують для того, щоб вона перейшла на дрова, а багато українські сім’ї вже зробили це.

Нагадаємо, що раніше екс-депутат Олійник висував ідею про те, що влада Німеччини погодилися на «Північний потік-2» з причини того, що найближчим часом Україна розпадеться. Він упевнений, що німці бояться залишитися без газу, і вони уважно стежать за ситуацією в Україні.