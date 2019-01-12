«Після цього настає імпотенція»: одіозний Жириновський виступив з маразматичним заявою про «ударі» України з РФ

Глава ЛДПР, одіозний російський політик Володимир Жириновський виступив з позбавленим здорового глузду заявою про те, що України і американської корпорації «Монсанто» нібито розробили план по зменшенню населення в Росії.

Зокрема, він зазначив, що для реалізації цих цілей компанія засіяла генно-модифікованими насінням величезні площі на кордоні україно-російському кордоні, щоб заразити небезпечної пилком поля країни-агресора. Маразматичную точку зору Жириновський озвучив в кулуарах нелегітимною Держдуми країни-агресора одному з сепаратистських ресурсів.

«Зараз «Монсанто» засіває своїми насінням частина України біля кордону з Росією. При цвітінні навесні пилок потрапить на наші поля. І ці отруєні насіння будуть у нас виростати. З цих насіння виростає та продукція, при споживанні якої настає імпотенція. Так можна зменшити чисельність населення через харчування. Це боротьба з нами. Лабораторії по всій кордоні, там, де можливо викликати епідемію і удар по продовольству. Все це «братня» Україна!», — озвучив нетверезу думка скандальний політик.