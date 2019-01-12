Муждабаєв: судячи із заяв у ЗМІ, тільки два кандидати в президенти не готові домовлятися з Путіним

Якщо проаналізувати виключно публічні заяви політиків і уявити себе на місці свідомих виборців, які реагують на те, що чують, то все більш-менш реальні кандидати в президенти України, крім Анатолія Гриценка і Петра Порошенка, різними шляхами, так чи інакше, але готові домовлятися з Путіним.

Про це у своєму блозі пише український блогер, журналіст Айдер Муждабаєв.

Він зазначає, що домовлятися з Путін кандидати готові один на один прямо зараз, не чекаючи повернення окупованих територій, не з позиції переможця у складі західної коаліції. Ця чудова новина, звичайно, схиляє до продовження фейсбук-шоу «Не лякайте нас тим, що Путін нападе». Насправді, чого боятися, якщо з ним можна домовитися. Все в порядку, розслабилися, поїхали далі.

Зазначимо, що з тих кандидатів, хто за результатами соціологічних опитувань входить в першу п’ятірку претендентів на найвищий пост в країні, про готовність почати прямий діалог з Путіним про врегулювання ситуації на сході країни заявили Юрій Бойко та Володимир Зеленський.