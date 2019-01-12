Масштабне ДТП з автобусом у Канаді: є загиблі

Дев’ять з 23 постраждалих перебувають у критичному стані



В Оттаві (Канада) у результаті наїзду двоповерхового автобуса на зупинку загинули три людини, 23 людини отримали поранення. Про це повідомив мер міста Джим Уотсон.

Пригода сталася вдень у п’ятницю, 11 січня, на транзитної станції району Уэстборо, двоє з жертв – пасажири автобуса, ще один загиблий був на зупинці.

Крім того, за даними медиків, стан дев’яти з 23 постраждалих оцінюється як критичний.

За словами шефа міської поліції Шарля Бордело, найбільше постраждали пасажири верхнього рівня автобуса, який був сильно пошкоджений при аварії.

Причини ДТП поки не повідомляються, водій автобуса затримано, і буде допитаний поліцією.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття сім’ям загиблих і постраждалим в аварії у своєму Twitter.



