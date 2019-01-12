Авіаудари США в Сомалі знешкодили 6 бойовиків

В результаті авіаудару ніхто з цивільних не постраждав



За даними американського військового командування “Африка”, жоден цивільний в результаті повітряного удару не загинув і не постраждав.

“Цей авіаудар був проведений з метою зменшення вільного пересування терористичного угруповання “Аль-Шабааб” і збільшення тиску на терористичну мережу в цьому районі”, – додали в американському відомстві.

Відзначається, що нещодавно сомалійські і американські військові активізували повітряні удари по бойовиках угруповання “Аль-Шабааб”. Минулого місяця військові США повідомляли про знешкодження 62 бойовиків в результаті шести повітряних ударів.