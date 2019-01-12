“Жовті жилети” в Бельгії: з’явилася перша жертва

У Бельгії загинув перший активіст



У Бельгії на одній з автомагістралей під колесами вантажівки загинув учасник акції “жовтих жилетів”.

Ця смерть стала першою в Бельгії під час виступів місцевих “жовтих жилетів”.

“Один з учасників акції “жовтих жилетах” в Бельгії загинув на сході країни в результаті інциденту на автомагістралях. Увечері в п’ятницю, 11 січня, вантажівки скоїв наїзд на одного з мітингувальників, які блокували ділянку дороги. В результаті наїзду потерпілий загинув на місці”, – йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, водій не побачив учасника акцій протесту і вчасно не загальмував. Нещасний випадок стався поблизу кордону Бельгії з Нідерландами. В блокуванні частини автодороги брали участь від 20 до 30 маніфестантів.

Відзначається, що ця смерть стала першою в Бельгії з початку виступів “жовтих жилетах” в цій країні. В цілому досі акції “жовтих жилетах” в Бельгії проходили значно спокійніше, ніж у сусідній Франції. У Франції з середини листопада зафіксовано вже щонайменше десять смертей, викликаних протестами.

“Жовті жилети” в Бельгії спочатку виходили на вулиці, виступаючи проти підвищення цін на паливо, але згодом вони почали протестувати проти зниження купівельної спроможності населення. Незважаючи на переважно мирний характер протестів, в Бельгії також не раз траплялися сутички між учасниками виступів і поліцією. Було затримано багато людей.