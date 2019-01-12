Операції з картками будуть недоступні: держбанк попередив про збої в роботі

У ніч на 13 січня операції за картками Приватбанку будуть недоступні.

Відповідне повідомлення отримали клієнти банку, повідомили у Приватбанку.

Зокрема, 13 січня державний банк запланував технологічну паузу в роботі всіх систем через оновлення процесингу.

“Операції за картками, а також робота банкоматів і терміналів буде припинена на короткий час – з 00:30 до 4:15. Радимо перенести покупки в інтернеті або бронювання квитків. Щоб оплатити послуги або товари оффлайн, рекомендуємо мати з собою достатню кількість готівки. Приносимо вибачення за незручності та дякуємо за ваше розуміння”, – зазначили в Приватбанку.