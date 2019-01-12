Повінь – зміна системи

Menu
Close

Операції з картками будуть недоступні: держбанк попередив про збої в роботі

12.01.2019

Операции с карточками будут недоступны: госбанк предупредил о сбоях в работе

У ніч на 13 січня операції за картками Приватбанку будуть недоступні.

Відповідне повідомлення отримали клієнти банку, повідомили у Приватбанку.

Зокрема, 13 січня державний банк запланував технологічну паузу в роботі всіх систем через оновлення процесингу.

“Операції за картками, а також робота банкоматів і терміналів буде припинена на короткий час – з 00:30 до 4:15. Радимо перенести покупки в інтернеті або бронювання квитків. Щоб оплатити послуги або товари оффлайн, рекомендуємо мати з собою достатню кількість готівки. Приносимо вибачення за незручності та дякуємо за ваше розуміння”, – зазначили в Приватбанку.

Читайте також:   У київському метро відкрили стрілянину, є важко поранений
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *