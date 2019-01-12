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Трамп показав, якою буде стіна з Мексикою

12.01.2019

Трамп показал, какой будет стена с МексикойШестиметрова стіна обладнана елементами, що не дозволяють на неї піднятися

Президент США Дональд Трамп опублікував фото стіни на кордоні з Мексикою, на будівництво якої він закликав виділити п’ять мільярдів доларів. Знімок був опублікований в Twitter глави Білого дому.

“Брехливі ЗМІ постійно говорять, що ми не побудували нову стіну. Нижче – тільки що завершена частина біля кордону. Анти-альпіністські елементи включені. Дуже висока, міцна і красива!” – заявив американський президент.

Він також додав, що фрагмент стіни на багато миль вже відремонтовано і знаходиться в експлуатації.

Зазначимо, що фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою стало причиною так званого “шатдауна” в США – робота частини федеральних установ виявилася заблокована.

Трамп показал, какой будет стена с Мексикой

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