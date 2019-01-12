У Москві зі стріляниною викрали вбивцю Жиліна і Вороненкова

Викрадений зі стріляниною в Москві виявився українським кримінальним авторитетом Юрієм Василенком, причетним до вбивств колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова і лідера «Оплоту» Євгена Жиліна.

Про це в п’ятницю, 11 січня, повідомляє «Росбалт» з посиланням на джерело в правоохоронних органах. п

Інцидент, про який стало відомо ввечері 10 січня, відбувся у ресторані «Базилік». В приміщення ресторану увійшла група кремезних чоловіків і наказала Василенко слідувати за ними. Той спробував вирватися і втекти, в результаті чого зав’язалася бійка, і грабіжники почали стріляти. Василенко отримав поранення, його завантажили в багажник машини і відвезли.

Після цього на знімній квартирі викраденого були проведені обшуки. Силовики виявили цілий арсенал зброї, включаючи снайперські гвинтівки і вибухові речовини.

За даними джерела «Росбалта», Василенко був впливовим кримінальним авторитетом на Україні, підтримував тісні зв’язки з представниками російських мафіозних кіл. Він, імовірно, був одним з організаторів вбивства в Києві Дениса Вороненкова і, крім того, міг бути причетний до розстрілу Євгена Жиліна в Підмосков’ї.

У Москві Василенко проживав нелегально за паспортом на чуже ім’я. Він вів практично підпільний спосіб життя: орендував невелику квартиру на північному сході столиці, проводив зустрічі в ресторані, звідки був викрадений.

Вороненкова вбили в Києві в березні 2017 року.

Євген Жилін був застрелений у вересні 2016 року в ресторані на Рубльово-Успенському шосе на території підмосковного селища Горки-2, супроводжував його соратник отримав важкі поранення.