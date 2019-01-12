Алієв і Пашинян в стані тонкої гри

Співголови Мінської групи ОБСЄ запропонували глав зовнішньополітичних відомств Вірменії та Азербайджану Зограбу Мнацаканяну і Ельмару Мамедъярову провести в січні цього року чергову зустріч. За словами прес-секретаря МЗС Вірменії Анни Нагдалян, «про зустрічі більш детально буде оголошено після узгодження».

Нагадаємо, що в 2018 році Мнацаканян і Мамедьяров зустрічалися тричі, востаннє 5 грудня в Мілані, після чого азербайджанський міністр заявив, що «на останній зустрічі в Мілані з моїм вірменським колегою ми вперше за довгий час досягли взаєморозуміння». Сторони за столом переговорів провели в загальній складності близько 10 годин. Інформації про підсумки не існує, але настільки інтенсивний і по суті безпрецедентний переговорний процес дає підстави припускати, що закулісно відбуваються зміни в диспозиції учасників переговорів. В іншому випадку виникає питання риторичного властивості, про предмет і проблеми самих переговорів. Важливо відзначити і те, що саме завдяки зусиллям Баку підтримується динаміка переговорів.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв пішов на усні домовленості з в. о. прем’єр-міністром Вірменії Николом Пашиняном в Душанбе по зниженню напруженості на лінії фронті в зоні нагірно-карабахського конфлікту, дотримувався цієї стилістики і в інших форматах. Зроблено це було тоді, коли результат парламентських виборів у Вірменії був не очевидний. Об’єктивно це зміцнило позиції Пашиняна, хоча породжувало чимало версій, адже переговори «на ногах» проходили поза формату МГ ОБСЄ. Ось і зараз, коли вірменський прем’єр зайнятий боротьбою з корупцією, Алієв на засіданні кабінету міністрів, присвяченому підсумкам соціально-економічного розвитку в 2018 році і майбутнім завданням, виступив із закликом до світової спільноти розслідувати так звану вірменську «коньячну дипломатію», яка використовувалася попередниками Пашиняна.

При цьому президент Азербайджану послався на підсумки парламентських виборів у Вірменії, де, за його словами, «група людей, незаконно захопила владу, не змогла набрати і п’яти відсотків голосів». Це теж ллє воду на млин Пашиняна, позначаючи фактор існування у Вірменії «глибинного держави», що є принципово новим прийомом, використовуваним Баку щодо Єревана. Баку не приховує, що пов’язує певні позитивні для себе очікування врегулювання карабахського конфлікту, які можуть або мусять реалізувати в Єревані, з новими вірменськими «революційними» владою. Дещо, до речі, практичні реалізується.

Незважаючи на раніше зроблені заяви Пашиняна про те, що Степанакерт повинен вважатися стороною конфлікту, що контури нового підходу до врегулювання карабаської проблеми припускають у знаходженні за столом переговорів трьох рівноцінних переговірників — Баку, Єревану, Стапанакерта — діалог продовжується в колишньому форматі, який був створений не без участі тих самих вірменських влади, які азербайджанський Алієв оголосив «режимом кримінальної хунти». У той же час Алієв, будучи досвідченим політиком, розуміє, що без двостороннього компромісів навряд чи вдасться реально наблизитися до врегулювання конфлікту.

Баку веде гру на єреванському поле з метою звузити можливості для маневрування Пашиняну, відсікти його всередині Вірменії від потенційного співробітництва з небажаними «консервативними» політичними силами. Інша мета — нейтралізувати їхній можливий удар у випадку, якщо Пашинян піде на небажані для «консерваторів» поступки в карабаському врегулюванні. Але поки зовні ніхто не відмовляється від Мадридських принципів, які з певними змінами залишаються є базою врегулювання. Хоча основна проблема, з якою Єреван і Баку ніяк не можуть прийти до згоди, все та ж: майбутній статус Нагірного Карабаху. Веде свою гру і Пашинян, за якою проглядається бажання на певному етапі перевести переговори в новий формат, без чого зробити подальші кроки у врегулюванні конфлікту буде складно або взагалі неможливо.

Бакинський політолог Ельхан Шаиноглу звертає увагу на те, що Пашинян став відправляти в Степанакерт новопризначених послів, щоб вони на місці ознайомилися з ситуацією і «працювали за кордоном на інтереси самопроголошеної «НКР». Ще один хід: Єреван заявив, що буде вітати початок переговорів з Баку про спільну організацію служби на державному кордоні. Нагадаємо, що раніше командувач прикордонних військ Азербайджану Ельчин Гулієв повідомив, що країна замінить частина підрозділів на кордоні з Вірменією (в Газахском і Агстафинском районах) на прикордонні війська. Інтрига тут в тому, що на азербайджано-вірменського кордону можуть з’явитися і російські прикордонники, що, до речі, передбачається статусом їх перебування у Вірменії.

«А де саме Вірменія пропонує розмістити прикордонників, попередньо домовившись з Азербайджаном? — задається питанням один азербайджанський експерт. — Тільки на непорушених ділянках державного кордону Азербайджану і Вірменії? Або ж вірменські прикордонники з’являться і в Карабаху і, найголовніше, Азербайджан має на це погодитися? Щось подібне існує в грузинських Абхазії і Південної Осетії». Дійсно, питання про зміцнення прикордонної служби на кордоні між Іраном і Нагірним Карабахом, залишається відкритим.

Пов’язано це може бути з тим, вважає колишній посол США в Азербайджані Річард Козларич, що поряд з «закулісними серйозними переговорами» з врегулювання нагірно-карабахського конфлікту, існує фактор «непередбачуваності зовнішньої політики США і, зокрема, кроків, що стосуються Ірану і уваги США до Вірменії і Азербайджану більше по частині питання Ірану». З цим згоден і американський експерт Вільям Макгенрі, який закликає Вашингтон прийнятий більш активну участь у переговорним процесом між Баку і Єреваном, а не віддавати його на відкуп тільки Путіну, щоб обмежити вплив Тегерана.

Так що ситуація в Закавказзі і на сусідньому Близькому Сході серйозно змінюється. Перспектива врегулювання конфлікту обростає нові важливими, але поки для багатьох неочевидними нюансами. Що ж стосується Мінської групи, то її співголови працюють за своїм сценарієм і готують орієнтований на результат зустріч лідерів Азербайджану і Вірменії. Хоча, за оцінкою відомого британського політолога Томаса де Ваала, МГ ОБСЄ стає день від дня «дуже слабким міжнародним механізм для врегулювання конфлікту» і «чекати великих змін з боку нового уряду Вірменії щодо карабахського конфлікту принаймні найближчим часом не варто».

Багато залежить від політичної волі і прийняття рішень Алієва і Пашиняна. Тонка гра між ними триває.