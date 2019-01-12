Американський корабель під Керчю російські таранити побояться

Американський десантний корабель-док Форт McHenry, «який гостював» на Чорному морі п’ять днів, 11 січня пройшов Босфор і покинув акваторію. 500 морпіхів, які перебували на борту, повинні були продемонструвати Москві, що США просто так арешт українських моряків в Керченській протоці не залишать. Про це українському інтернет-порталу «Оглядач» повідомив капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах.

За його словами, і США, і інші сраны НАТО мають намір надалі на корінню присікати подібні інциденти.

Якщо вірити зробленому днями заяви глави представництва України при НАТО Вадима Пристайка, то в Чорне море найближчим часом планує зайти група кораблів НАТО на чолі з голландським флагманом.

«Є постійно діючі групи — зараз, наприклад, одну з груп очолили Нідерланди, а нідерландський корабель щойно прийняв управління, вони теж збираються зайти в Чорне море. Інтенсивність заходів цих кораблів зросла. Торік, наприклад, дві групи одночасно заходили в Чорне море, такого раніше не спостерігалося», — зазначив він в ефірі телеканалу «112 Україна».

При цьому український чиновник, правда, нагадав про існування Конвенції Монтре, яка обмежує кількість і тоннаж військових кораблів, не належать країнам басейну Чорного моря, а також час перебування тут.

«Цим обмежуються можливості ще більшого розширення перебування НАТО там», — поскаржився він. А ось заходження кораблів альянсу в Азовське море він виключив, так як «НАТО нікого не збирається провокувати Росію в першу чергу».

Але, як заявив Гаррі Табах, українські кораблі будуть намагатися пройти через протоку ще раз. Тобто фактично американський капітан ще раз підтвердив, що готується провокація, причому при підтримці з боку західних партнерів Києва. При цьому він упевнений, що на цей раз російські прикордонники не будуть заважати проходу.

«Американський військовий корабель вони таранити не будуть, також і турецький, і інші кораблі, по-моєму, норвезькі, які там знаходяться. Вони не будуть їх таранити, а тільки будуть йти за ними, „виробляти тінь“… Росія розуміє — у неї немає достатньої морської сили, щоб потопити або напасти на натовські кораблі», — вважає американський «морський вовк».

Правда, Гаррі Табах згадав, що днями у Севастополь прибув великий протичовновий корабель «Сєвєроморськ», який, на думку американського офіцера, є одним з найсильніших російських кораблів.

Український військовий експерт Олег Старих вважає, що направивши «Сєвєроморськ» у Чорному морі, Росія ясно дає зрозуміти: присутність біля своїх берегів чужих кораблів Москва не потерпить.

Крім того, він зазначив, що НАТО не ризикує заходити в Чорне море великими силами, тут бувають лише окремі кораблі і той нетривалий час. На його думку, в блоці розуміють, що велика кількість кораблів альянсу призведе до збільшення в Чорноморському регіоні російської угруповання за рахунок кораблів Північного флоту, який вважається найсильнішим у ВМФ РФ. Втім, навіть один «Сєвєроморськ», на думку Старикова, представляє серйозну загрозу для сил Північноатлантичного альянсу.

Сенатор Ігор Морозов відзначив активізацію демонстраційної військово-морської діяльності США, на яку ВМФ Росії повинні реагувати і в північних морях, і в Тихому океані.

«А вже Чорне море — це акваторія не просто декількох прибережних держав, але це акваторія традиційно російської присутності і величі», — заявив він раніше ФАН.

На показний характер заходу кораблів країн НАТО звернув увагу і український військовий експерт Михайло Гончар. Він упевнений, що США і Британія не стануть порушувати Конвенцію Монтре.

«З часів СРСР з території Криму і Севастополя протикорабельними ракетами Чорне море відмінно прострілюється наскрізь. Грубо кажучи, вийшло судно з Босфору, його можна легко знищити. Ніхто не стане підставлятися», — цитує експерта «Политпазл».

Він вважає, що кораблі альянсу демонструють можливість стримування «російських намірів», практично ж це у них навряд чи вийде.

Аналогічну думку «СП» висловив і член-кореспондент Академії військових наук, політолог, американист Сергій Судаков.

— Неодноразово ми чули, як у Києві закликали британський флот пройти Керченську протоку разом з українськими кораблями. Тоді російські прикордонники не стануть реагувати, пропустять всіх, і це буде справжній прорив.

Треба розуміти, що на сьогоднішній день Порошенко буде вкрай важко виграти вибори без великої крові, без створення низки провокацій.

З іншого боку, ми прекрасно розуміє, що неважливо, хто як голосує, важливо як рахують. А як вважають на Україні, добре відомо. Навіть якщо 2% проголосують за Порошенка, він виграє. Але йому треба показати, що він готовий втягнути у великий конфлікт Росію.

Не так давно представники Північноатлантичного блоку оголосили, що саме позиція Росії дозволила країнам альянсу об’єднатися і створити досить потужний кулак. Американські сенатори просто аплодують створення образу ворога з Росії, чудово розуміючи, що чим більше створюють образ ворога, тим більше Північноатлантичний альянс платить Америці.

«СП»: — чи Підуть США на провокацію?

— Американці не готові робити провокації своїми рукам, але готові зробити це силами альянсу. Тобто який-небудь з кораблів країн, що входять в альянс, цілком може піти на цю провокацію і подивитися, яка буде реакція.

Незалежно від того, чий цієї буде корабель (американський, британський або який-небудь ще), якщо будуть порушені кордону Російської Федерації, порушено правила проходження кордонів РФ, так чи інакше корабель буде затриманий.

Питання «таран або не таран» не стоїть, ніхто не буде ризикувати життями моряків альянсу або ВМС США. Тому всі ці провокації залишаться на рівні слів. Американці точно ніколи не будуть ризикувати своїми. А спроба розіграти сценарій через треті країни, що входять в так звані союзницькі відносини з Америкою, звичайно, можлива, щоб подивитися, як росіяни відреагують, не слабо чи буде російським зупинити цей караван.

Насправді, у нас є чітка установка: незалежно від того, який прапор знаходиться на ескадрі або військовому кораблі, є загальні правила для всіх, незалежно від того, хто це — Україна, Америка або будь-яке інше держава, яка намагається порушити наші кордони.

У нас просто є розуміння того, що існує міжнародне право, і ми діємо виключно за нього.

«СП»: — На чому базується впевненість представника США, що російські прикордонники не будуть перешкоджати проходу, якщо в ньому будуть задіяні іноземні кораблі?

— Я вважаю, що це його особиста ілюзія. Ті слова, які він говорить, багато в чому були сказані для України, а не для Росії. Будь армійський або флотський людина розуміє: військовий для того і існує, щоб виконувати свій обов’язок, виконувати наказ. Військовому без різниці, який корабель затримувати, під яким прапором, якщо він є кораблем-порушником.

І він прекрасно розуміє, що будь-який конфлікт, навіть якщо буде затриманий американський корабель, не призведе до глобального ядерного конфлікту. Неодноразово сенатори з демократичного блоку в Америці, також як і конгресмени-демократи, заявляли приблизно наступне: росіяни настільки слабкі, що бояться повторення Карибської кризи, і зачепити когось із наших вони не зможуть, тому що знають — ми велика ядерна держава.

Але американці забули одну просту річ — ми теж велика ядерна держава. І ніколи з-за інциденту у морській протоці не буде розв’язана ядерна війна. Американці це розуміють, і ми це розуміємо, тому будь-які провокації будуть припинені.

Зараз Росія досить міцна з точки зору своїх кордонів, власних збройних сил, які можуть вирішити будь-яку задачу. Але американці про це чомусь мовчать, як і про тих ресурсах, які зараз є в Криму. А вони дозволяють вести бій не з одним кораблем, який спробує пройти наші кордони.

І тих прибережних систем, які встановлені, достатньо, щоб прострілювати абсолютно всю акваторію і зробити так, щоб наші кордони були закриті на замок.