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Смертельний вибух в Парижі: нові подробиці

12.01.2019

Смертельный взрыв в Париже: новые подробностиЗ-за вибуху в Парижі загинули чотири людини

Чотири людини загинули в результаті потужного вибуху в центрі Парижа. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

За словами Крістофа Кастанера “загинули чотири людини, в тому числі два пожежних”.

За його словами, 8 осіб перебувають у дуже важкому стані і 24 людини отримали легкі поранення.

Вибух стався випадково з-за витоку газу, за даними поліції.

Нагадаємо, 12 січня вранці потужний вибух стався в одному з будинків в Парижі у Франції.

Місцем вибуху стала пекарня. Пригода сталася близько 9 ранку, в будинках навколо вибуху розбиті кілька вітрин і вікон.

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