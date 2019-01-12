Смертельний вибух в Парижі: нові подробиці

З-за вибуху в Парижі загинули чотири людини



Чотири людини загинули в результаті потужного вибуху в центрі Парижа. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

За словами Крістофа Кастанера “загинули чотири людини, в тому числі два пожежних”.

За його словами, 8 осіб перебувають у дуже важкому стані і 24 людини отримали легкі поранення.

Вибух стався випадково з-за витоку газу, за даними поліції.

Нагадаємо, 12 січня вранці потужний вибух стався в одному з будинків в Парижі у Франції.

Місцем вибуху стала пекарня. Пригода сталася близько 9 ранку, в будинках навколо вибуху розбиті кілька вітрин і вікон.