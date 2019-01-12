У Франції поліція затримала учасників руху “жовтих жилетах”

Затримані прямували на автомобілі у Бурж, де сьогодні проходить протест



За даними поліції, в автомобілі, на якому пересувалися затримані, правоохоронці виявили зброю. Крім того, водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Попередньо встановлено, що затримані прямували у французьке місто Бурж, де сьогодні, 12 січня, поновилися антиурядові протести “жовтих жилетів”.

“П’ятеро чоловіків, які в автомобілі прямували у Бурж, де в суботу зібралися “жовті жилети”, були затримані”, – повідомили в прокуратурі Буржа.

Відзначається, що крім Парижа і Буржа про відновлення протестів оголосили в діловому кварталі в передмісті столиці Дефанс.