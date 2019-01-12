Заступник начальника Південного управління виконання покарань потрапив в новий корупційний скандал

Заступник начальника Південного регіонального управління виконання покарань, пробації Мін’юсту Анатолій Ковтун, який отримав підозра за фактом побиття спецназом арештантів Одеського СІЗО, потрапив у новий скандал.

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

Можливо хтось вже призабув скандал в Одеському СІЗО у серпні 2017 року, де співробітницю пенітенціарної служби жорстоко вбив і розрубав на частини один з ув’язнених, після якого спецназ пенетенціарної влаштував серію тортур і нелюдського поводження в цьому СІЗО. Громадянин К. у той час курирував цей напрямок у пенітенціарній службі на рівні меж регіонального управління. Прокуратура наполегливо зверталася до керівництва Мін’юсту усунути К. від виконання обов’язків, але у відповідь почули, що той, мовляв, «нормальна людина». У жовтні 2017 ця ж «нормальна людина» потрапила в інший скандал з Ширяевским виправним центром. Незважаючи на оголошену підозру у вчиненні корупційного злочину, Оскільки до останнього часу вдавалося «петляти» від правоохоронців, намагаючись різними способами закрити зазначене виробництво, – заявив Єнін.

Громадянином К. є ніхто інший як Анатолій Ковтун. У січні цього року його затримали за підозрою в організації корупційної схеми по закупівлі деревини за завищеними цінами.