У Пентагоні заявили, що США не виводили війська з Сирії

Зараз проводяться “логістичні заходи”, а переміщення підрозділів ще не починалося



Як повідомив представник Пентагону, в даний час США проводять “логістичні заходи” для майбутнього організованого виведення військових з Сирії.

Відзначається, що в Пентагоні не розповіли ніяких подробиць щодо самих “логістичних заходів” і не вказали жодних деталей графіку виведення американських військових з Сирії.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ заявили, що Сполучені Штати почали вивозити з Сирії наземну військову техніку в рамках виведення американського контингенту з країни.