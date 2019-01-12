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У Пентагоні заявили, що США не виводили війська з Сирії

12.01.2019

В Пентагоне заявили, что США не выводили войска из СирииЗараз проводяться “логістичні заходи”, а переміщення підрозділів ще не починалося

Як повідомив представник Пентагону, в даний час США проводять “логістичні заходи” для майбутнього організованого виведення військових з Сирії.

Відзначається, що в Пентагоні не розповіли ніяких подробиць щодо самих “логістичних заходів” і не вказали жодних деталей графіку виведення американських військових з Сирії.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ заявили, що Сполучені Штати почали вивозити з Сирії наземну військову техніку в рамках виведення американського контингенту з країни.

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