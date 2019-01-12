У Нідерландах розшукують водія вантажівки, який вбив активіста з “жовтих жилетах”

Поліція Нідерландів розшукує водія вантажівки, який здійснив смертельний наїзд на одного з мітингувальників.



Поліція Нідерландів розшукує водія вантажівки, який здійснив наїзд на одного з мітингувальників в результаті чого він помер.

Повідомляється, що інцидент стався біля бельгійського прикордонного містечка Візі, що знаходиться поруч з нідерландським Эйзденом, 11 січня вночі на 50-річного мітингувальника в жовтому жилеті наїхала вантажівка. На жаль, чоловік помер на місці трагедії.

За даними журналістів, водій не побачив учасника акцій протесту і вчасно не загальмував. В блокуванні частини автодороги брали участь від 20 до 30 маніфестантів.

Поліція Бельгії попросила водія припаркувати вантажівку з голландськими номерами, збив чоловіка, на стоянці, проте водій зник. Ця смерть стала першою в Бельгії під час виступів місцевих “жовтих жилетів”.

В цілому досі акції “жовтих жилетах” в Бельгії проходили значно спокійніше, ніж у сусідній Франції. У Франції з середини листопада зафіксовано вже щонайменше десять смертей, викликаних протестами. “Жовті жилети” в Бельгії спочатку виходили на вулиці, виступаючи проти підвищення цін на паливо, але потім вони стали протестувати проти зниження купівельної спроможності населення. Незважаючи на переважно мирний характер протестів, в Бельгії також не раз відбувалися сутички між учасниками виступів і поліцією, в результаті чого було затримано багато людей.