“Побачив – сечі”: в мінському метро побили проросійського “козака”

Житель Мінська, вирішив проїхатися в метро в папасі, схожою на ту, що в Росії носять так звані “козаки”, що підтримують Кремль, нарвався на грубість білорусів.

На нього накинулися прямо у вагоні підземки. Відео побиття опублікував у своєму Twitter популярний білоруський блогер Ігор Лосик. На ньому видно, як кілька людей б’ють по обличчю чоловіка в нетрадиційному головному уборі.

Потім чоловік в “козацькій” папасі покинув негостинний вагон і втік.

У коментарях користувачі відзначили, що їх не дивує така реакція.

“Ходяча мішень. Все правильно: побачив – сечі”, “У кізяков ж на шапках мети намальовані”, – іронізують вони.

Обережно! Відео містить елементи насильства