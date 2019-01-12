У Нігерії вибухнув бензовоз: 18 жертв

Цистерна перекинулася на повороті.



В результаті вибуху бензовозу на шосе Калабар-Одукпани в штаті Кросс-Рівер південній частині Нігерії загинули близько 18 людей, більше 20 отримали поранення.

Як передає New China, це сталося у п’ятницю, 11 січня, однак підтверджена інформація з’явилася тільки через день.

Відомо, що інцидент стався після того, як машина з цистерною перекинулася при різкому повороті. Передбачається, що водій транспортного засобу втратив над ним контроль. Тоді місцеві жителі кинулися до місця події, щоб зібрати розлилася паливо.

Деякі з них використовували для цього металеві предмети, що, ймовірно, і викликало іскру. Командир сектора Федерального корпусу безпеки дорожнього руху в штаті Чидибере Нквонта підтвердив смертельний інцидент.

«Ми підозрювали, що це сталося через порушення швидкості водієм. Він був легко поранений, коли мої люди відвідали місце події», – сказав він.

«На жаль, вночі деякі люди пішли туди і почали черпати паливо, і стався вибух, який призвів до масових жертв», – додав він.

Постраждалі, які отримали травми третього ступеня тяжкості, проходять лікування у навчальній лікарні Університету Калабара.