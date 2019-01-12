Банкіри пояснили, чому в п’ятницю гривня плавно пішла в зростання після тижня знецінення

Спекулятивна тиждень на валютному ринку захлинулася до п’ятниці і завершилася курсових відкатом.

На міжбанку з’явилися великі партії долара на продаж. Виплеснулося те, що притримували кілька днів у розрахунку на спекулятивні заробітки. І що дуже важливо – не спостерігалося значного попиту на валюту. Її активно скуповували ні держбанки для Мінфіну, ні імпортери, банки на позицію. Усе притихло.

“Курсові тренди сьогоднішнього дня стали відображенням исчерпавшегося до кінця тижня настрою ситуативне зростання котирувань долара: спроба ранкового розігріву з грою “на підвищення” не увінчалася успіхом, в результаті пропозиція валюти перевищила попит і відкочує курс міжбанку, а за ним і готівкового ринку”, – прокоментував ситуацію директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Долара було не просто достатньо, але навіть трохи більше. У результаті Нацбанк зміг трохи поповнити свої золотовалютні резерви: за різними оцінками, придбав близько $10-15 млн за 28,12 грн/$.

Це все позначилося на цінах у касах.

“Готівковий ринок відкрився котируваннями 28,14-28,22 грн/$, до середини дня вони знизилися до 28,05-28,12 грн/$”, – уточнив Курінний.

Після сьогоднішнього курсового відкату фінансисти вперше в новому році заговорили про зниження курсу долара.

“Швидше за все, в понеділок міжбанк буде відкриватися в рамках 28,0-28,10 грн/$. А потім повинно стати ясно, скільки за цей тиждень накопичилося відкладеного валютного пропозиції і скільки — відкладеного попиту. І будуть зрозумілі тренди. Поки думаю, що є потенціал для зниження долара”, — сказав Юрій Гріненко.

Олег Курінний підстрахувався, у нього більш широкий безготівковий прогноз на 14 січня — 28,05-28,15 грн/$.