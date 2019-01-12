У Парижі в результаті вибуху постраждав українець

Чоловікові надали необхідну допомогу.



В результаті вибуху в пекарні в центрі французької Парижа незначні пошкодження отримав громадянин України.

Про це повідомив керівник консульського відділу Посольства України у Франції Микола Собко.

“Особа проживала в готелі навпроти будинку, де стався вибух, і отримало незначні пошкодження”, – сказав дипломат.

За його словами, чоловікові надали необхідну консульську допомогу. Він у задовільному стані.

Нагадаємо, 12 січня в центрі французької Парижа стався потужний вибух. Підозрюють витік газу. У результаті, загинули двоє пожежників і громадянка Іспанії.