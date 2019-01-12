Як розруха у Венесуелі загрожує кризою небаченим

Венесуела занурюється в середньовіччі, економіка країни лежить у руїнах, їжі не вистачає. Мільйони біжать від розрухи за кордон. Такої кризи Латинська Америка не бачила за всю свою сучасну історію. І він викликаний не війною і не природною катастрофою. Його створили за два десятиліття Уго Чавес і Ніколас Мадуро. Вони розорили найбагатшу людьми і ресурсами країну під гаслами світової соціалістичної революції і перемоги над американськими імперіалістами. Чавес помер, але Мадуро продовжує його справу і на цьому тижні вступив на посаду президента на другий шестирічний термін. Обидва президента захоплено друкували гроші, забирали власність, регулювали ціни і позичали за кордоном сотні мільярдів доларів. Вони проїдали всі нафтові доходи і жили не по засобах, списуючи невдачі на підступи США. Вони зруйнували нафтову промисловість, довели країну до порожніх полиць, інфляції в мільйон відсотків та повного знецінення місцевої валюти. Болівар не виніс Мадуро. Економіка Венесуели увійшла в піке Вони придушували інакомислення, свободу преси і жорстоко розганяли протести. Мадуро фактично скасував опозицію, обравши собі окремий кишеньковий парламент в 2017 році. А в травні минулого року виграв президентські вибори, які опозиція бойкотувала, а Захід і провідні країни Латинської Америки назвали фарсом. Більшість іноземних урядів проігнорувало інавгурацію 56-річного Мадуро. Своїх представників надіслали менше двох десятків країн – у тому числі Китай, Туреччина, Іран і Росія, яка давно підтримує соціалістичні влада Венесуели. У минулому році Кремль відправляв туди для обміну досвідом спочатку економічних радників, а потім – стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160. null Також на сайті Секс давніх людей з приматами і чому Сонце ніколи не стане наднової Росія і Японія домовляються про Курилах. В чому суть суперечки Хочете жити довше? Ці продукти можуть вам в цьому допомогти Що за загадкові радіосигнали надходять на Землю з космосу? П’ять версій null Злиденна, авторитарна і добре озброєна Венесуела – головний біль для сусідів. І другий термін Мадуро обіцяє йому значно більше проблем у зовнішній політиці, оскільки криза вихлюпнувся за межі країни мільйонами біженців і мігрантів. Ситуація в регіоні починає загострюватися: країни Латинської Америки досі тримали двері відкритими для біжать венесуельців, однак добросердечність обходиться їм все дорожче: як економічно, так і політично, оскільки не всі задоволені напливом іноземців та витратами на їх утримання. Біжать швидше, ніж від війни З Венесуели вже втекло більше трьох мільйонів чоловік, згідно з офіційними даними сусідніх країн, однак ООН впевнена, що реальна цифра вище, оскільки далеко не всі реєструються. І потік посилюється – щодня не менше 5 тисяч людей вирушають за кордон, в основному пішки в Колумбію, Еквадор і Перу. Більшість осідає в іспаномовних країнах регіону, а деякі перебираються через океан, в Іспанію. Туди, за різними оцінками, виїхали приблизно чверть мільйона венесуельців. Багато з них – діти іспанців, наприклад Кандідо Сонгас. Він втік від бідності і репресій франкістської Іспанії до Венесуели в 1950-х. Тепер йому під дев’яносто, і він повернувся в Мадрид – з тієї ж причини. Правовласник иллюстрацииGETTY IMAGES Image caption “Каракас став схожий на Галісію часів Франко” “Я був щасливий у Венесуелі. І ніколи не замислювався про повернення, – розповів він. – Але Каракас став схожий на Галісію часів Франко. Я був тоді хлопчаком, їжу продавали за картками. Стоїш біля магазину у величезній черзі, а перед носом зачиняють двері: всі продали, нічого не залишилося”. Тепер венесуельці просять іспанців прихистити їх, однак у минулому році 12 875 їх прохань про притулок були задоволені лише 15. “Ці люди тікають не від катаклізмів і не від війни, – каже Клаудія Варгас Рібас з Університету Симона Болівара в Каракасі. – І не варто забувати, що всі країни регіону, що розвиваються. Приплив такої кількості людей ускладнює внутрішньополітичну ситуацію в них”. Міграційний криза по ту сторону Атлантики давно затьмарив європейський криза 2015 року. Тоді Європа прийняла понад 1 млн осіб. За останні два-три роки Венесуела збільшила світову армію біженців і мігрантів більше, ніж зруйновані війною Афганістан або Судан. Країна втратила як мінімум кожного десятого жителя, а загальне число тих, хто виїхав вже можна порівняти з населенням Грузії чи Молдови і незабаром може підібратися до населення трьох країн Балтії. Міст відчаю. Історії венесуельців, які біжать від соціалізму Обід президента Мадуро в шикарному ресторані викликав гнів у Венесуелі Влада Венесуели не згодні з цими оцінками. Мадуро в минулому році стверджував, що реальна еміграція в чотири рази нижче оцінок ООН. Віце-президент Делси Родрігес говорила, що цифри роздуті “ворожими державами, які шукають привід для збройного вторгнення. Правовласник иллюстрацииAFP Image caption Венесуела в кільці ворогів. Родрігес і Мадуро не згодні з оцінками ООН Хроніка вільного падіння Економіка Венесуели переживає шостий рік поспіль економічного спаду, і надії на вихід із піке давно розтанули. Країні потрібно повертати більше 100 млрд доларів зовнішніх боргів, а єдине джерело валюти та коштів для підтримки елементарних умов життя – експорт нафти – скорочується слідом за здобиччю. З інфляцією понад 1 мільйон відсотків Венесуела в минулому році зайняла місце в історії поряд з Веймарською республікою 1920-х років і Зімбабве 2000-х. Ще в липні МВФ попереджав, що “колапс економічної активності, гіперінфляція, швидке погіршення ситуації з доступністю базових послуг (медобслуговування, енергозабезпечення, водопостачання, транспорт, громадський порядок) і дефіцит продовольства за пільговими цінами призвели до масштабної міграції, яка обертається проблемами для сусідніх країн”. Прогноз підтвердився: міграція з тих пір різко прискорилася і почала позначатися на економіці регіону, повідомив цього тижня Світовий банк. За його оцінками, в найближчі роки криза буде коштувати сусідній Колумбії 0,2-0,4% ВВП в рік. “У той же час, у середньо – і довгостроковій перспективі приплив мігрантів в Колумбію може оживити економіку за рахунок збільшення робочої сили, споживання і інвестицій”, – йдеться в звіті банку. Правовласник иллюстрацииAFP Image caption Венесуельські мігранти в Еквадорі по дорозі в Перу Венесуельської же економіці нічого не світить, вважає, що базується в США Світовий банк. Мадуро захоплений нетрадиційними практиками – від прив’язки болівара до неторгованих криптовалюте до наповнення резервів центробанку нафтою, причому ще не знайденої. Минулого літа він надрукував нові гроші і замінив ними старі. Заодно Мадуро провів деномінацію – відсік у болівара п’ять нулів. Не спрацювало, кажуть економісти характеризують стан венесуельської економіки навіть не як криза або спад, а як крах. “Обвалення економіки Венесуели посилилося, і немає ніяких ознак того, що недавня деномінація валюти справила якесь значний вплив на триваючу гіперінфляцію”, – прийшов до висновку Світовий банк.