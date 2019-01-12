Єдиний російський космічний телескоп не виходить на зв’язок

«По програмі роботи сеанси зв’язку із супутником проходять кожні три доби. Проблеми виникли під час сеансу, який проходив з дев’яти до 12 ранку в четвер. Саме під час цього сеансу зв’язку не вдалося включити передавач на борту. Тобто, з ранку четверга у нас немає телеметричної інформації з апарату», – сказав Ковальов.

Вчений зазначив, що було 4 невдалі спроби вийти з ним на зв’язок.

За його словами, перша команда, яку передають під час сеансів управління — це команда на включення передавача. Саме ця команда і не пройшла.

Проте непрямі ознаки вказують, що енергія на борту супутника є, і його наукова апаратура працює, зазначив Ковальов.

Радіотелескоп «Радіоастрон» з 10-метровою антеною є найбільшим в історії. Він працює на орбіті з 2011 року і вже закінчився спочатку відведений термін служби. Його головне завдання — спостереження активних ядер галактик, пульсарів, квазарів, міжзоряних газових хмар. Телескоп на сьогоднішній день є єдиним російським науковим космічним апаратом.