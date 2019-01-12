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Єдиний російський космічний телескоп не виходить на зв’язок

12.01.2019

Единственный российский космический телескоп не выходит на связь

«По програмі роботи сеанси зв’язку із супутником проходять кожні три доби. Проблеми виникли під час сеансу, який проходив з дев’яти до 12 ранку в четвер. Саме під час цього сеансу зв’язку не вдалося включити передавач на борту. Тобто, з ранку четверга у нас немає телеметричної інформації з апарату», – сказав Ковальов.

Вчений зазначив, що було 4 невдалі спроби вийти з ним на зв’язок.

За його словами, перша команда, яку передають під час сеансів управління — це команда на включення передавача. Саме ця команда і не пройшла.

Проте непрямі ознаки вказують, що енергія на борту супутника є, і його наукова апаратура працює, зазначив Ковальов.

Радіотелескоп «Радіоастрон» з 10-метровою антеною є найбільшим в історії. Він працює на орбіті з 2011 року і вже закінчився спочатку відведений термін служби. Його головне завдання — спостереження активних ядер галактик, пульсарів, квазарів, міжзоряних газових хмар. Телескоп на сьогоднішній день є єдиним російським науковим космічним апаратом.

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