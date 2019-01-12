У Лондоні протестували “жовті жилети”

Народ вимагає перевиборів.

Протестувальники в Лондоні виступили проти політики заощадження уряду Терези Мей і вимагали перевиборів.

Тисячі людей протестували в суботу, 12 січня, в Лондоні проти політики заощадження консервативного уряду Терези Мей. Демонстранти також вимагали перевиборів. Деякі вийшли з плакатами “Мей повинна піти”. Багато учасників акції вдягнули жовті жилети за приклад французів.

До протесту закликала ліва організація “Народна асамблея”, повідомляє AFP. Представник організаторів заявила інформагентству dpa, що в Лондоні протестували від п’яти до десяти тисяч чоловік. Акцію підтримали деякі британські політики профспілки.

До початку демонстрації поліція затримала одного з організаторів за підозрою в порушенні громадського порядку. За даними ЗМІ, це пов’язано з інцидентом, який стався поблизу британського парламенту ще в понеділок, коли кілька активістів облаяли проєвропейських депутатів парламенту як “нацистів”.

Досі у Великобританії протестували в жовтих жилетах передусім прихильники Brexit, відзначає AFP. Антирасистская організація “Надія замість ненависті” застерегла від правої радикалізації протестів.

Близько 200 “жовтих жилетах” протестували 12 січня також в Белфасті (Північна Ірландія). Вони вимагали послабити норми з регулювання абортів.

Як очікується, 15 січня британський парламент має розглянути проект угоди про Brexit, яке уряд Терези Мей погодило з Євросоюзом.

Якщо парламент не підтримає проект угоди, буде “жорсткий Brexit” – вихід Великобританії зі складу ЄС без угоди. Це загрожує невизначеністю як Лондону, так і Брюсселя.