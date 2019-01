“Я набагато жорсткіше!” Трамп осадив Росію гучною заявою

Президент США Дональд Трамп поставив собі в заслугу дуже жорстку позицію по відношенню до Російської Федерації.

Про це він повідомив в Twitter, зазначивши при цьому, що розраховує на нормалізацію відносин між Вашингтоном і Москвою.

“Я набагато жорсткішим по відношенню до Росії, ніж (попередні президенти США. – Ред.) Обама, Буш або Клінтон. Можливо, більш жорстку, ніж будь-який інший президент”, – написав він.

“У той же самий час, як я часто говорив, порозумітися з Росією – це добре. Я цілком покладаюся на те, що одного разу у нас знову будуть хороші відносини з Росією”, – додав Трамп.

I have been FAR tougher on Russia than Обама, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I often have said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 січня 2019 р.