В Німеччині розбився літак: є жертви

Пілот втратив керування.



В суботу, 12 січня, у Німеччині розбився легкий літак: загинули дві людини.

Як наголошується, інцидент стався в районі муніципалітету Обербарним, в землі Бранденбург.

Аварії зазнав двомоторний італійський літак Vulcanair. За попередніми даними поліції, пілот втратив керування, після чого літак впав на поле і був повністю знищений. Чоловіки загинули на місці.

Причини аварії поки невідомі. На місці події працюють криміналісти Східного поліцейського управління і федерального відомства з розслідування авіакатастроф.