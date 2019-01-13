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В Німеччині розбився літак: є жертви

13.01.2019

В Германии потерпел крушение самолет: есть жертвыПілот втратив керування.

В суботу, 12 січня, у Німеччині розбився легкий літак: загинули дві людини.

Як наголошується, інцидент стався в районі муніципалітету Обербарним, в землі Бранденбург.

Аварії зазнав двомоторний італійський літак Vulcanair. За попередніми даними поліції, пілот втратив керування, після чого літак впав на поле і був повністю знищений. Чоловіки загинули на місці.

Причини аварії поки невідомі. На місці події працюють криміналісти Східного поліцейського управління і федерального відомства з розслідування авіакатастроф.

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