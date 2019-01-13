Уряд Угорщини закликав вважати героями угорських солдатів до кінця билися під Сталінградом

Уряд Угорщини закликав вшанувати пам’ять угорських солдатів, «до кінця боролися за Угорщину на Дону» в ході Другої світової війни.

«Давайте згадаємо мужність наших дідів, героїчних угорських солдатів, які до кінця боролися за Угорщину на Дону», — йдеться в повідомленні уряду.

Також в Будапешті нагадали про 76-ї річниці початку Острогожськ-Розсошанської операції. «12 січня 1943 року радянська армія атакувала 200-тисячну угорську армію. Угорщина втратила 120 тисяч героїв, багато було захоплено у полон. Пошана героям!» — зазначили автори посту.

Угорщина брала участь у Другій світовій війні на боці гітлерівської Німеччини. 2-а угорська армія на початковому етапі Великої Вітчизняної війни була найбільш підготовленою і добре оснащеної загальновійськовий армією, яка брала участь у бойових діях на території Радянського Союзу.