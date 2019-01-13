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Уряд Угорщини закликав вважати героями угорських солдатів до кінця билися під Сталінградом

13.01.2019

Правительство Венгрии призвало считать героями венгерских солдат до конца сражавшихся под Сталинградом

Уряд Угорщини закликав вшанувати пам’ять угорських солдатів, «до кінця боролися за Угорщину на Дону» в ході Другої світової війни.

«Давайте згадаємо мужність наших дідів, героїчних угорських солдатів, які до кінця боролися за Угорщину на Дону», — йдеться в повідомленні уряду.

Також в Будапешті нагадали про 76-ї річниці початку Острогожськ-Розсошанської операції. «12 січня 1943 року радянська армія атакувала 200-тисячну угорську армію. Угорщина втратила 120 тисяч героїв, багато було захоплено у полон. Пошана героям!» — зазначили автори посту.

Угорщина брала участь у Другій світовій війні на боці гітлерівської Німеччини. 2-а угорська армія на початковому етапі Великої Вітчизняної війни була найбільш підготовленою і добре оснащеної загальновійськовий армією, яка брала участь у бойових діях на території Радянського Союзу.

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