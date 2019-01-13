Гройсман розповів, скільки бюджетних коштів виділили на відновлення місцевих доріг

У 2019 році на ремонт місцевих доріг уряд виділяє 14,7 млрд грн, що на 3 млрд більше, ніж у минулому році.

“В 2019 році на відновлення місцевих доріг уряд виділяє 14,7 млрд грн. Це на 3 млрд більше, ніж у минулому році. Українці повинні їздити по хороших дорогах не тільки між великими містами, але і в невеликими селищами”, – пише Гройсман.

У той же час чиновник підкреслив, що місцеві дороги – це відповідальність насамперед обласних державних адміністрацій, передає Укрінформ.

“Будемо жорстко контролювати і вимагати якісної роботи”, – уточнив він.