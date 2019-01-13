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В Німеччині розбився літак: загинули дві людини

13.01.2019

В Германии разбился самолет: два человека погибли

Інцидент стався недалеко від комуни Обербарним близько полудня за місцевим часом

Дві людини стали жертвами катастрофи невеликого літака на території німецької землі Бранденбург в суботу. Про це повідомляється в електронній версії журналу “Шпігель”.

Інцидент стався недалеко від комуни Обербарним близько полудня за місцевим часом, зазначається, що літак зазнав катастрофи в полі. Інші подробиці події не наводяться.

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