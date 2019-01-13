В Німеччині розбився літак: загинули дві людини

Інцидент стався недалеко від комуни Обербарним близько полудня за місцевим часом
Дві людини стали жертвами катастрофи невеликого літака на території німецької землі Бранденбург в суботу. Про це повідомляється в електронній версії журналу “Шпігель”.
Інцидент стався недалеко від комуни Обербарним близько полудня за місцевим часом, зазначається, що літак зазнав катастрофи в полі. Інші подробиці події не наводяться.
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