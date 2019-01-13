Друг України Борис Джонсон вирішив одружитися на молодій дівчині: що відомо про обраницю

Колишній міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон хоче знову одружитися в свої 54 роки.

За даними видання, колеги звернули увагу на захоплення Джонсона ще в лютому 2018 року. Парочка відсвяткувала День святого Валентина в одному з лондонських ресторанів. Пізніше їх часто помічали на побаченнях. Ходять чутки, що дівчина вже переїхала до заповзятливому Джонсону.

“Він хоче побратися. Він повністю захоплений Керрі. Приємно бачити. Він як щеня навколо неї бігає, дуже турботливий”, – розповів один політика.

Молодша дочка Джонсона всього на п’ять років молодша Керрі. Уточнюється, що нова кохана ще не зустрічалася з його чотирма дітьми від попереднього шлюбу. Джонсон не так давно розлучився зі своєю екс-дружиною, з якою прожив разом 25 років. При чому зараз мова йде про третє за рахунком серйозних відносинах.

“Він любить таку домашню життя. Інакше він розвалюється і стає нещасним. Він і Марина розлучилися в березні, тож не дивно, що ці відносини зараз серйозні”, – розповів ще один знайомий.