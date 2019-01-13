ПриватБанк сьогодні вночі призупинить роботу всіх платіжних систем

«ПриватБанк» в ніч з 12 на 13 січня припинить роботи мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальній мережі банку.

Як відзначили в прес-службі, з 24:00 до 04:00 всі операції з картками будуть припинені.

Черговий етап регламентних робіт з модернізації власного процесингового центру необхідний для збільшення потужностей систем банку, достатніх для обробки прогнозованого зростання кількості транзакцій, додали в прес-службі.

«Під час чотиригодинної паузи регламенту карткових операцій банк також забезпечить проведення технологічних робіт по підвищенню якості роботи мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальній мережі банку», — йдеться в повідомленні.