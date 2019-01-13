Викрадення організатора вбивств Вороненкова та Жиліна в Москві могло бути інсценуванням

На цю версію правоохоронців навів аналіз відеозапису з ресторану, звідки викрали підозрюваного Україною в організації вбивства Дениса Вороненкова. На відео у епізоди викрадення простежуються постановочні ознаки.

Правоохоронні органи відпрацьовують версію інсценування викрадення українського кримінального авторитета Юрія Василенка поряд з іншими. Про це повідомляє «Лента.ру» з посиланням на джерело в силових структурах.

За його словами, у слідства є ряд сумнівів у тому, що подія — викрадення, а не його інсценування.

Зокрема, зазначив співрозмовник видання, судячи з відеозапису з ресторану, постріл у стелю був занадто демонстративним, крики і шум — надто гучними, а сама жертва викрадення час від часу пересувалася не з примусу, а добровільно.

З джерелом «Стрічки.ру» згоден і його колишній колега, адвокат, полковник міліції у відставці Євген Черноусов, пише «Погляд».

Експерт, який пропрацював в МВС, в тому числі і у кримінальному розшуку 30 років, вважає випадок безпрецедентним.

«Наважитися так, в центрі Москви, на викрадення може тільки божевільний, який втік з психіатричної установи. Ніколи злочинний світ не піде на таку гучну акцію в центрі столиці. Я вважаю, що це якась зашифрована операція, спектакль. Швидше за все, Василенко був попереджений про те, що його викрадуть»,– заявив він інтернет-виданню.

Одна з цілей даної інсценування – показати всім, що «авторитет» пропав, і за викраденням або його імітацією швидше за все не варто злочинний світ, припустив Черноусов.

Нагадаємо, 10 січні в Москві з ресторану «Васильок» на Проспекті Миру після бійки зі стріляниною невідомі викрали українського кримінального авторитета Юрія Василенка, оголошеного Україною в розшук у справі про вбивство в Києві в березні 2017 року колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Його, ймовірно, пораненого, вивезли в багажнику автомобіля Mitsubishi Pajero без номерних знаків у невідомому напрямку.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями 126 (Викрадення людини, вчинене групою осіб за попередньою змовою») і 222 КК РФ («Незаконний обіг зброї»).

Підозрюваний у причетності до вбивств Вороненкова в Києві та лідера української громадської організації «Оплот» Євгена Жиліна в Москві, за деякими даними, користувався фальшивим паспортом на прізвище Антоненко. За інформацією джерела «Стрічки.ру» в правоохоронних органах, громадянин України Василенко проживав в Москві в квартирі, яку орендував на своє ім’я його рідний брат, громадянин Росії.

Раніше повідомлялося, що в результаті обшуку в ній оперативники виявили декілька десятків одиниць зброї, включаючи снайперські гвинтівки і вибухові речовини. Проте офіційний представник Слідчого комітету Юлія Іванова заявила, що в ході обшуку були вилучені тільки «патрони, травматичний пістолет, сигнальні ракети, мобільні телефони, а також інші предмети і документи, які мають значення для слідства».