Розенблат: не можна скасовувати депутатську недоторканність

Народний депутат України від партії БПП Борислав Розенблат заявив , що недоторканність – не привілей, а захист народних обранців.

Про це він сказав в ефірі NewsOne.

“Я за те, щоб сьогодні її обмежити (депутатську недоторканність – ред.). Альо знімати її в країні, де немає верховенства права і захисту, – неможливо. І це не тому, що мені так хочеться”

За словами нардепа, опозиційні депутати знаходяться під тиском та якщо вони будуть позбавлені недоторканності можуть стати фігурантами кримінальних справ.

Нагадаємо, що Розенблат і Поляків(НФ) проходять фігурантами корупційного справи пов’язаних з бурштыном.