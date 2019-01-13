Жертви професора Гульчій: наближена Уляни Супрун використовує в роботі методи езотерики

В останній тиждень минулого, 2018 року, – в процесі пошуку нових матеріалів для розвитку теми медичної корупції – у мене відбулося кілька вельми цікавих зустрічей.

«Ось, – сказав мій співрозмовник, передаючи копію відкритого листа працівників Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика на ім’я ректора, раніше успішно «загубленого» в надрах канцелярії установи. – Але це ще не все. Можна також зустрітися з людьми з Національного медичного університету ім. Богомольця, а також з Інституту громадського здоров’я їм. Марзєєва… Ці три медичних внз тісно пов’язані між собою за допомогою деяких людей і деяких подій…».

Через кілька днів ці зустрічі відбулися. Інформація, отримана від цих джерел, виявилася досить несподіваною, однак цілком природньо пов’язується в один логічний ланцюжок.

Викладачі, яким нема чого втрачати

Трудовий колектив Національної медакадемії ім. Шупика, судячи з усього, ніяк не готовий змиритися з приготовленої для нього роллю: спокійно і без емоцій спостерігати, як найстаріший навчальний заклад зі столітньою історією захлинається у хвилях корупції, зловживань керівництва – і вже в самому найближчому часі може піти під «реорганізацію» в. о. міністра Уляни Супрун. Що в перекладі з чиновницької мови на загальновживаний звучить як знищення.

Серед аргументів «за», які розглядають у МОЗ, – втрата керованості внаслідок численних фактів зловживань, про яких досить докладно писав «Антикор».

…Втім небажання виступати статистами прийдешнього краху не так давно продемонструвала група викладачів з великим стажем роботи, віддали Академії десятиліття своєї трудової кар’єри. Старожили, які є патріотами свого установи, заявили: на відміну від молодих співробітників, їм вже нічого втрачати, вони не бояться можливих репресій з боку ректора НМАПО Юрія Вороненка – і тому можуть говорити правду.

Думка всіх цих людей, сформульоване у відкритому листі ректора Юрія Вороненка, однозначне: розвиток Академії блокують занадто честолюбні кар’єрні плани чинного проректора з міжнародних зв’язків Олесі Гульчій. Яка заради досягнення особистої вигоди не гребує використовувати нетрадиційні методи, в тому числі езотеричні практики: впливаючи на людей, підпорядковуючи їх своїй волі та вирішуючи власні питання… Причому, ці факти готові підтвердити відразу кілька різних людей.

Езотерика — сукупність знань, відомостей, недоступних непосвяченим, нетямущим в містичних навчаннях людям. Слово «езотеризм» походить від слова «езотеричний» — таємний, прихований, присвячений в таємниці будь-якого товариства або навчання, відкритого лише обраним.

Езотерика включає в себе понад десять напрямків, в тому числі магію, алхімію, каббалу, суфізм, масонство та інші.

Експерти, які не належать до числа послідовників езотерики, додають: людина, проти якого використовують деякі прийоми з цього розряду, схильний до частих захворювань, депресій і конфліктів, він постійно відчуває втому, у нього знижується працездатність, загострюються фінансові проблеми.

Перша жертва: усвідомив – і звільнив протягом доби!

«Будь-яка людина, може сам того не відаючи, стати мішенню впливу осіб, які практикують езотеричні прийоми, – розповідає «Антикору» дослідник впливу нетрадиційних практик В. Сергєєв. – Тому, як на мене, знання по даній темі нікому не будуть зайвими, – тим більше, якщо існують певні підозри, що певні особи намагаються вплинути».

За його словами, для фахівців езотеричних практик зовсім нескладно викликати в іншої людини хвороби, придушити його волю, зробити залежним від себе – і навіть погубити людину. «Причому такий результат іноді виходить навіть поза бажанням езотерика, – продовжує Іванов. – Не досконале володіння практиками іноді призводить до результатів, відмінних від запланованих. Тим більше, якщо процес впливу на людину запущений, його буває складно зупинити».

Як стверджує дослідник, саме такий вплив особливо небезпечно з огляду на своїй скритності і невідання людини, оскільки вплив на нього йде в енергетичному плані. «Вже відомо, що порушення в енергетиці людини призводять потім і до фізичних наслідків, оскільки все тісно взаємопов’язане. Виробляючи свої різні маніпуляції з його аурою, подселяя сутностей і різні енергетичні утворення, у нього в наслідок порушуються всі сфери його життя», – стверджує експерт.

І додає: «Щоб постійно і системно впливати на свою жертву, езотерик повинен мати постійну фізичну зв’язок з об’єктом. Наприклад, мати можливість вести тривалі «приятельські» бесіди, впливаю на його ауру. Саме тому пошук людей, що впливають на своїх жертв, ми радимо вести в дуже обмеженому колі спілкування: серед сусідів, колег по роботі, дуже близьких знайомих…».

Як стверджують наші джерела – першим об’єктом, проти якого нинішній проректор НМАПО Гульчій Олеся успішно використовувала свої езотеричні практики, став ректор Національного медичного університету ім. Богомольця Віталій Москаленко. Який вчасно усвідомив це вплив – і розірвав вплив, звільнивши пані Гульчій з займаної посади.

На підтвердження цих слів – моя практично зустріч, що відбулася наприкінці грудня.

…Мій співрозмовник – діючий співробітник Національного медичного університету ім. Богомольця, зі зрозумілих причин не побажав назвати для публікації своє справжнє ім’я. «Я працюю тут ще з того часу, коли з нами працювала Гульчій Олеся, – розповідає він. – І тому дуже добре пам’ятаю, як вона наполегливо намагалася «дружити» з Москаленко…

Спочатку у неї не виходило, але через короткий час чарівна Олеся Петрівна зуміла зменшити службову дистанцію між собою і ректором Віталієм Москаленко. Ми навіть здивувалися, як вона швидко втерлась до нього в довіру. Для цього, правда, їй довелося довозити ректора у службове відрядження до Швеції, Каролінський університет, з яким О. Гульчій тоді тільки починала співпрацювати. Ще до того моменту, коли у неї з’явилася нерухомість у столиці Швеції…

У трудовому колективі інформація поширюється швидко, втім, Олеся Петрівна і не намагалася приховати основні месиджі, адресовані ректору: що саме вона, а не хто–небудь інший є найбільш відданим працівником, що вона готова вирішувати його службові та особисті проблеми, що ніколи не підведе і не дозволить піти проти ректора нікому іншому. Говорила вона це зі своєю фірмовою посмішкою, трохи фальшивою, як мені здавалося вже тоді…

Але незважаючи на цей маленький нюанс навіть досвідчений Віталій Москаленко досить швидко клюнув на вмовляння своєї бойової заступниці, її запевнення в повазі та відданості. Вже тоді Гульчій Олеся була в університеті, як любили жартувати співробітники, не першим, але й не другою особою в ієрархічній структурі. Саме близькість до ректора дозволяла їй отримувати досить відчутні матеріальні блага.

Як згодом стане відомо, слідство запідозрить пана Москаленка в розкраданні 14,7 млн. гривень. Значну частину з цих грошей, про що знають в університеті, «пішли» за допомогою Олесі Гульчій. Надалі Віталій Москаленко піде під суд, – але піде один! Олеся Петрівна, збагатившись завдяки розташуванню ректора, компанію на лаві підсудних йому не склала…

Я добре пам’ятаю ці дні: О. Гульчій, ставши довіреною особою ректора, піднеслася духом, стала активно відвідувати різні наукові конференції, інші громадські заходи і представлялася … головним персонажем кадрового резерву ректора Москаленко. Натякаючи, що незабаром саме вона займе перше керівне крісло університету – і при цьому не забувала вирішувати власні меркантильні питання…

Втім, ступінь свого впливу на ректора Олеся Петрівна явно перебільшила. Віталій Федорович дізнавшись про ініціативи підлеглої, викликав її на відверту розмову. Однак здоров’я міцного на вигляд чоловіка виявилося підірваним – треба розуміти, після тривалого періоду езотеричного впливу на нього з боку Олесі Гульчій. І під час з’ясування відносин з оку на очей у ректора Москаленко стався важкий інфаркт…

Небезпечну хворобу ректору вдалося подолати. В тому числі і завдяки своєму заборони на відвідування: Москаленко по порад компетентних осіб категорично заборонив пускати до нього Олесю Гульчій під час своєї хвороби. А після одужання, повернувшись на роботу, він звільнив Гульчій протягом 24 годин! З усіма витікаючими наслідками.

Це, звичайно, був прецедент. Однак зв’язок була обірвана і шлях до виходу з–під впливу знайдено. Я вважаю, що Москаленко в цій ситуації дуже пощастило. Навіть незважаючи на його неприємності з правоохоронцями. Адже Віталію Федоровичу вдалося зберегти себе і навіть значною сфері – зберегти своє здоров’я»…

Спроба номер два: з радістю ділилася компроматом на шефа

Як переконаний мій співрозмовник, випадок з ректором Віталієм Москаленко добре вписується у відому фразу про першому млинці, який часто виходить грудкою. І другий раз Олеся Петрівна Гульчій діяла куди більш професійно.

Другий випадок представився їй дуже скоро: в Інституті громадського здоров’я, куди влаштувалася жорстко звільнена професор Гульчій. Керівник цього інституту Андрій Сердюк в той час одночасно був і президентом Національної академії медичних наук – і цей факт давав пані Гульчій нові можливості для реалізації своїх матеріальних бажань. Але для цього спочатку треба було взяти під контроль перше обличчя.

…«Нашкодити людині самостійно може навіть хтось дуже далекий від магії, – продовжує експерт В. Сергєєв. – Вплив на людину вимагає базових знань про його енергетиці і системі в цілому. Як відомо, існують сім основних центрів розподілу енергії в людському організмі, а для впливу на неї використовую перекриття природного енергообміну в організмі. У світі дуже багато болю, заздрості, невдячності і відчаю. Все, що потрібно, це увійти в цей потік, стати його частиною».

За його словами, «прості розмови», особливо якщо ці розмови ведуться потужними практиками, теж є дією, впливом. «Будь-яка розмова між будь-якими, підкреслюю, будь-якими людьми, з точки зору екстрасенсорики – це в першу чергу енергетичний контакт між мовцями, своєрідний обмін енергіями, а вже потім передача якийсь інтелектуальної інформації, – пояснює Сергєєв. – Коли розмовляють дві людини, приблизно рівні за потужністю і досвіду, відбувається взаємна підстроювання один під одного, пошук резонансу і точок дотику енергії. А коли великий майстер розмовляє зі своїм учнем або клієнтом, він як би оточує іншої людини своєю енергією, огортає його».

Ігор К. – вчений з чесним ім’ям, колишній співробітник Інституту громадського здоров’я їм. Марзєєва. «Ще при Гульча», – уточнює він. У свій час він звільнився, але дуже добре пам’ятає загальне здивування співробітників, які ніяк не могли зрозуміти: чому ж це їх досить вимогливий шеф в один час раптом став надзвичайно податливим по відношенню до своєї заступниці, дозволяючи їй буквально вити із себе вірьовки – дивним чином впливаючи на концептуальні рішення керівника.

…Ми розмовляємо в кафе, він говорить дуже повільно й докладно, і я ловлю себе на думці, що все це … я вже чув. Ну, практично все! І розповідав мені ці подробиці мій попередній співрозмовник, з Університету їм. Богомольця. Дії Олесі Гульчій під час її роботи в Інституті Марзеєва практично один в один збігалися з її практикою в Університеті Богомольця!

«Ми всі були вражені, як швидко вона втерлась в довіру до нашого директора. Відразу ж почала керувати великими міжнародними проектами. Які дуже швидко зійшли на немає – практично ні один з них не був реалізований до кінця! Як я зрозумів зі спілкування з колегами, низька результативність роботи є візитною карткою пані Гульчій. Але при цьому – дивна річ – вона завжди перебуває у фаворі у керівництва!» – говорить він.

На початку своєї роботи в інституті Гульчій Олеся … правильно, організувала кілька зарубіжних відряджень з участю себе і першої особи! І під час задушевних розмов швидко подружилася з керівником, довідавшись заодно про важливі для нього економічних питаннях. А повернувшись до Києва, зголосилася допомогти йому вирішити ці питання. І найголовніше: чи не публічно присягалася особистої відданості і вічній вірності директорові інституту.

Втім, надто вже буквально дотримуватися своїх клятв Олеся Петрівна не любила…

«У цей час почалося активне протистояння угруповання Розенфельд–Запорожан (Леонід Розенфельд – один з основоположників променевої діагностики, Валерій Запорожан – ректор Одеського медуніверситету – Авт.) по зсуву Андрія Сердюка з посади президента Національної академії медичних наук, – продовжує мій співрозмовник. – І в цей час, немов за замовленням, почали поширюватися хвилі компромату на нього. Як припустили заступники Андрія Михайловича, проаналізувавши доступ різних співробітників інституту до цих даними, витік інформації могла організувати тільки Гульчій Олеся…

За це дрібне зрада їй пообіцяли посаду директора Інституту громадського здоров’я: але тільки після того, як Національну медакадемию очолить виходець з Одеси Валерій Запорожан.

Скандал розвивався бурхливо, і сам Сердюк – раніше не помічений у раптових і різких нездужаннях – раптом серйозно захворів. Вже тоді говорили, що це неспроста, що Андрій Михайлович веде себе трохи дивно: він відгородився від людей, окрім хіба що кількох найближчих заступників, зате право відвідування його кабінету практично в будь-який час без зайвих формальностей мав тільки один чоловік – Гульчій Олеся. Співробітники стверджували: деякі рішення шефа, які він активно лобіював, – досить дивні. Не тільки суперечать логіці, але й інтересам самого Сердюка. Однак при цьому дуже вигідні Олесі Петрівні…

Хвороба Андрія Михайловича тривала кілька місяців, протягом яких він перебував на стаціонарному лікуванні. І Олеся Петрівна весь цей час намагалася підім’яти справи інституту під себе. У неї багато вийшло, але, на жаль, не всі. Головним чином тому, що заступники Андрія Сердюка дуже наочно показали йому шлях компромату: який «ворогам» керівника особисто постачала «найвідданіша» підлегла Гульчій Олеся. Саме тоді вперше було сказано вголос про її здібності до окультизму…».

Після одужання Андрія Сердюка та його повернення на роботу Гульчій Олеся була миттєво звільнена з займаної посади в Інституті громадського здоров’я: зі скандалом, який навіть у деталях нагадував випадок в Університеті ім. Богомольця.

«У нас в інституті багато говорили, що Сердюку дуже пощастило, що він відбувся легким переляком, і що наслідки для нього – виходячи з окультних практик, застосованих проти шефа – могли бути значно серйознішими», – згадує Ігор К.

Наш експерт повністю підтверджує таку можливість, навівши результати статистики. «Близько 10-25 відсотків смертей – за різними даними – пов’язано саме з езотеричними практиками. Навіть якщо взяти мінімум, що це скласти тільки 10 відсотків, то подібна статистика вельми красномовна», – каже Сергєєв.

«Взяття» НМАПО: дочекатися, поки піде дружина

Третя жертва пані Гульчій – її старий шанувальник по спільній роботі в Національному медичному університеті ім. Богомольця, нинішній безпосередній керівник Олесі Петрівни академік, ректор НМАПО ім. Шупика Юрій Вороненко. Так само, як і його попередники, небезпідставно підозрюють у корупції та фінансові зловживання. Випадки якої почастішали останнім часом, коли пані Гульчій зайняла посаду проректора національної академії їм. Шупика: Юрію Вороненко, як і його колегам, доводиться ходити на допити до правоохоронців, пов’язані з фіктивною «навчанням іноземних студентів, які курирує Гульчій Олеся, – а також інших кримінальних справах.

Олеся Петрівна, як стверджує наше джерело, добре обізнаний із ситуацією в НМАПО, давно планувала працювати в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. Шупика. Однак поки в академії працювала дружина ректора Вороненко Світлана Григорівна, пані Гульчій не поспішала. Розуміючи, що шлях для неї був закритий.

…Це був мій третій співрозмовник, інформацію якого я використовую для підготовки цього матеріалу. І саме ця розмова виявився найбільш ґрунтовним. Можливо тому, що в даному випадку кар’єра Олесі Гульчій в цьому навчальному закладі ще не закінчилася.

«Однак після того, як Юрій Вороненко умовив дружину вийти на пенсію, буквально на наступний день в коридорах академії з’явилася Олеся Петрівна, – розповідає наш співрозмовник. – І її поява виявилося дуже яскравим! Співробітники НМАПО розповідали: до проходження таємного голосування на вченій раді при її затвердження на посаду проректора Гульчій Олеся вела себе дуже солоденько, намагаючись набитися в друзі практично до всіх впливовим колегам. Вона співала дифірамби і обіцяла золоті гори…

Тим не менш, колектив досить неоднозначно взяв Олесю Петрівну. Голосів за її призначення було недостатньо: багато хто з членів вченої ради знали її анамнез як в Університеті Богомольця, так і Інституті громадського здоров’я…

Позитивне рішення – на загальну думку – було сфальсифіковано. Досягти необхідного результату вдалося тільки за допомогою адміністративного ресурсу, задіявши «вірних псів» ректора Юрія Вороненка – першого проректора Юрія Вдовиченко та начальника відділу кадрів Дмитра Бригинця. Але незважаючи на таку потужну підтримку, проти Олесі Петрівни проголосувало близько 20 осіб зі складу вченої ради…

Але найцікавіше сталося вже на наступний день після позитивного для Олесі Гульчій голосування: новопризначений проректор різко перестала вітатися з співробітниками академії – тими, з якими була такою приторно солодкого до голосування. В її голосі з’явилася зверхність, зневага, а серед «об’єктів» для спілкування залишився тільки один – ректор Юрій Вороненко. І чим ближче для Олесі Гульчій ставав ректор, тим успішніше вона вирішувала свої особисті матеріальні питання…».

Тому викладені тут факти дуже легко вкладалися в загальну канву.

Правило проректора: жалувати фаворитів, обмежувати васалів

На даний момент проректор Гульчій, як розповідають в академії, домоглася повного контролю над діями ректора Юрія Вороненка. Вельми показовим фактом є той, що ректор не побоявся піти на фальсифікацію і особисто дозволив Олесі Петрівні – всупереч вимогам законодавства – отримати сертифікат лікаря–спеціаліста за фахом «Організація і управління охороною здоров’я». Який необхідний їй для досягнення своїх кар’єрних планів.

«Ректор не побоявся піти на авантюру з керівником відділу маркетингу Костянтином Балашовим, особистим фаворитом проректора Гульчій, – розповідає мій співрозмовник. – Свою посаду Балашов отримав незважаючи на неповне медична освіта, відсутність спеціальної освіти з маркетингу… Але і це ще не все! Колектив був просто в шоці, коли ректор Юрій Вороненко своїм особистим наказом дозволив юному маркетологу … займатися викладанням на кафедрі громадського здоров’я! Тобто, приємний молодий чоловік з неповною медичною освітою зараз «вчить» лікарів з великим стажем роботи і вищими кваліфікаціями. Це один з найяскравіших прикладів розвалу академії, девальвації столітніх цінностей. Ви можете запитати у будь-якого із співробітників Університету ім. Богомольця: За що був звільнений Костянтин Балашов з попереднього місця роботи. Тобто, з посади лаборанта кафедри латинської мови, зауважте, середній технічний персонал?.. І кожен відповість: його звільнили за побори з іноземних студентів і сексуальні домагання до молодих студенток! Хіба це не шок?!»

«Однак навіть цей епізод показав, що ректор Юрій Вороненко знаходиться під повним контролем Олесі Гульчій, – сказав мій співрозмовник. – Так, Костянтину Балашову наказом ректора були виплачені нечувані премії за підсумками минулого року – на шкоду іншим, більш компетентним співробітникам академії… Його загальна заробітна плата становить … 160 тис. грн. Це рівень зарплати професора кафедри клінічної…

Більш того, освоївшись у новій посаді, пан Балашов став проявляти надмірний сексуальний інтерес до молодих співробітниць і учням. Навіть незважаючи на теплі відносини з начальницею, яка, судячи з усього, дозволяє Балашову ці маленькі пустощі… Проте, ситуація з домаганнями вийшла за межі дозволеного громадською думкою легкого флірту, і вже кілька дівчат готують заяви про сексуальні домагання в Національну поліцію…».

Ще один приклад впливу Олесі Гульчій на ректора Вороненко: готовність першої особи Академії ім. Шупика закривати очі на всі конфлікти, в яких фігурує Олеся Петрівна або її наближені. Юрій Вороненко навіть погодився сховати під сукно заяву професорів–аксакалів про зловживання в навчальному закладі на тій підставі, що в ньому також йшлося про хамській поведінці Костянтина Балашова до завідуючим кафедрами.

«За останній час Гульчій Олеся почала брати під повний економічний контроль комерційно благополучних завідувачів кафедр, – продовжує наш співрозмовник. – І не завжди цей процес відбувається гладко, без бою. Так, професор Олександр Літус, який працює з великою кількістю іноземних студентів, швидко і покірно перейшов «під дах» Олесі Петрівни. Зараз він беззаперечно виконує всі її побажання і, на думку наближених його співробітників кафедри, пану Литусу вже обіцяна посада проректора.

А ось зав. кафедрою ортодонтії Мирослава Дрогомирецька спочатку відмовлялася переходити під заступництво Олесі Петрівни. І за спробу такої зухвалості їй влаштували «показову порку»: спочатку начальник відділу кадрів Дмитро Бригинець влаштував раптову перевірку наявності учнів на кафедрі. Дмитро Бригинець, як відомо, сам перебуває «на підживлення» у Олесі Гульчій, тому дуже уважно ставиться до виконання її прохань, навіть дуже делікатних.

Не дивно, що пан Бригинець виявив велику кількість відсутніх учнів. Про що оперативно доповів ректор. А вже через кілька днів співробітники СБУ та Національної поліції провели вилучення документів на кафедрі ортодонтії.

Після подібних дій Мирослава Дрогомирецька вже слухняно «присягнула на вірність» Олесі Гульчій. Яка в свою чергу швидко продемонструвала власний вплив: закрила всі дисциплінарні питання і пообіцяла пані Дрогомирецької спокійну роботу надалі. За умови, що вона не забуде надалі вчасно здійснювати операцію ділення з проректором Гульчій».

Команда сміливих і початок «неясних часів»

Судячи за логікою подій, каденція Олесі Петрівни Гульчій в Нацакадемії їм. Шупика вже повинна була підійти до кінця, як це траплялося з нею в Університеті Богомольця чи Інституті громадського здоров’я. Однак на відміну від оточення Андрія Сердюка, яке повстало проти «окупаційних дій» О. Гульчій, оточення Юрія Вороненка є слабким, інертним, не наважуючись виступати проти свавілля наближеного проректора, який захоплюється езотерикою. Ректор же, взявши владу в свої руки, нікому не дозволяє критикувати його дії, довіряючись тільки одній людині – Олесі Гульчій.

На цьому тлі позиція групи професорів, яка написала відкритий лист Юрія Вороненка, заслуговує особливого захоплення. «Цим людям вже нічого втрачати, – продовжує мій співрозмовник. – У тексті листа: вимога негайно припинити свавілля пані Гульчій і її фаворита Костянтина Балашова в стінах Нацакадемії, поставивши питання про довіру їй шляхом таємного голосування на вченій раді 16 січня…

Ректор наказав заховати цей лист, не давати їй ходу, відмовився зустрічатися з авторами і зараз намагається їх звільнити – через своїх заступників… Ця група викладачів прекрасно розуміє, що писати листи в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун, Прем’єр–міністра, Президента – абсолютно марно. І тому поставила ультиматум ректору: якщо 16 січня питання про недовіру Гульчій не буде поставлено в порядок денний вченої ради, вони опублікують це лист у ЗМІ. В тому числі і на нашому сайті…».

За нашими джерелами в МОЗ, для Національної медичної академії наступають драматичні моменти: в даний час готується постанова Кабінету міністрів про об’єднання академії з Національним медичним університетом ім. Богомольця.

Всі передумови для швидкої реалізації плану наявності: останній контракт з ректором Юрієм Вороненко був підписаний лише на два роки і закінчується в січні 2019–го. Цей факт змушує Олесю Гульчій активізуватися і після узгодження з в. о. міністра Уляною Супрун всіх нюансів майбутнього поглинання вона буде впливати на Юрія Вороненка, щоб той з 17 або 18 січня пішов на тривалий лікарняний лист. Попередньо написавши наказ про призначення Олесі Гульчій виконуючого обов’язки ректора.

Це дасть можливість пані Гульчій вже з 21 січня почати активну чистку в академії неугодних їй осіб. В новому об’єднаному вузі Гульчій Олеся займе посаду ректора: Уляна Супрун особисто пообіцяла їй це в обмін на масові репресії і звільнення заслужених викладачів академії ім. Шупика, шанованих учених із світовими іменами. Тобто, за руйнування системи медичної освіти в Україні, яка передбачає постійне навчання та підвищення кваліфікації.

А в тому, що Уляна Супрун зробить ставку саме на Олесю Гульчій, можна не сумніватися: обидві вже давно знайшли спільну мову на теми окультизму.

Ми ж продовжуємо уважно відслідковувати ситуацію і будемо інформувати громадськість про хід подальших подій.

Руслан Якушев