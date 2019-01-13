Ізраїль завдав кілька тисяч ударів по Ірану

Ізраїль завдав тисячі ударів по цілях, пов’язаних з Іраном і його союзниками. Про це заявив глава Генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот, передає “Інтерфакс”.

“Ми вдарили по тисячам цілей, не беручи на себе відповідальність, не просячи похвали”, – зазначив військовий.

Айзенкот повідомив, що близько двох з половиною років тому Ізраїлю довелося переглянути своє ставлення до ударів по районах поблизу Ізраїля з-за дій Ірану.

“Ми помітили істотну зміну стратегії Ірану. Їх задум полягав у створенні значного впливу в Сирії за рахунок створення сил у 100 тис. шиїтських бійців з Пакистану, Афганістану та Іраку. Вони створювали розвідувальні бази і військово-повітряні бази на кожній сирійської військово-повітряній базі. І вони залучали цивільних осіб з метою піддати їх ідеологічної обробки”, – зазначив він.

Глава Генштабу додав, що до 2016 року командир іранського спецпідрозділу “Аль-Кудс” Касем Сулеймані розмістив в Сирії 3 тис. своїх бійців, а також 8 тис. бойовиків ліванського шиїтського руху “Хезболла” і ще 11 тис. інших шиїтських бійців.

“Його (Сулеймані) помилка полягала у виборі місця, де він був порівняно слабкий. У нас повне розвідувальне перевагу в цій зоні Сирії. Ми користуємося повним повітряним перевагою”, – підкреслив Айзенкот.