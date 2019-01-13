«Я довіряю йому себе і свою сім’ю»: Гордон назвав ім’я самого гідного кандидата в президенти

Україна переживає переломний момент своєї історії, від того, хто очолить її після президентських виборів, залежить дуже багато що в результаті протистояння гібридної російської агресії.

Про це 12 січня у відеозверненні на своєму каналі в YouTube заявив журналіст, засновник інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитро Гордон, який назвав людини, якого вважає ідеальним кандидатом на пост президента.

Таким, на його думку, є генерал Ігор Смешко.

«Може бути, я ідеаліст, романтик. Може бути… Але мені здається, що сьогодні, як ніколи, багато залежить від кожного з нас, від того, якою ми хочемо бачити свою країну. …Я провів чимало бесід з людьми, які очолюють президентську гонку: з [лідером «Батьківщини»] Юлією Тимошенко, [артистом] Володимиром Зеленським, [лідером партії «Громадянська позиція»] Анатолієм Гриценком. Я поважаю цих людей, у них є свої достоїнства і недоліки. Радий, що в українців є вибір. Цим ми і відрізняємося від Росії, де все давно відомо, запрограмовано. Я багато місяців думаю про те, як знайти фігуру, ідеальну для України в нинішній переломний момент. Я цю людину знаю, і хочу сказати про це всім. В моєму розумінні це Ігор Петрович Смешко», – сказав Гордон.

Журналіст нагадав, що Смешко очолював Головне управління розвідки Збройних сил України, а в 2004 році, під час Помаранчевої революції, стояв на чолі Служби безпеки України.

«Це він не допустив кровопролиття в 2004 році, зупинивши Внутрішні війська, які йшли на Київ розганяти Майдан за наказом [прем’єр-міністра Віктора] Януковича», – наголосив Ґордон.

За його словами, Смешко – «глибокий, мудрий, добрий, і в той же час сильна людина, справжній інтелігент». Гордон зізнався, що багаторазово переконував його висунути свою кандидатуру, але генерал відмовлявся, мотивуючи це позицією сім’ї та небажанням «брати гроші у олігархів».

«Ігор Петрович, хочу офіційно закликати вас – як генерала, як офіцера – піти на президентські вибори. У житті кожної людини бувають моменти, коли все особисте має відійти на другий план. Ви любите Україну, бажаєте процвітання своїй країні, ви нікуди не виїхали, ви в розквіті сил. У вас є все для того, щоб бути президентом, чиє прізвище українці будуть вимовляти з гордістю. Звертаюся до вас з проханням, якщо хочете – з вимогою: підіть в президенти», – заявив Гордон.

«Абсолютно впевнений, що тисячі українських патріотів, людей, які працювали в спецслужбах, які служили і служать в армії, інтелігентів стануть поруч з вами, допоможуть вам. І я буду в їх рядах», – додав він.

Президентські вибори в Україні пройдуть 31 березня 2019 року.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, який проводили в кінці листопада – початку грудня 2018 року, серед потенційних кандидатів у президенти найвищий рейтинг у Тимошенко (за неї готові віддати свої голоси 21,2% респондентів, які підуть на вибори і визначилися зі своїми уподобаннями), на другому місці Зеленський (14,6%), на третьому – чинний президент Петро Порошенко (11,6%). Далі йдуть позафракційний нардеп Юрій Бойко (11%), нардеп від Радикальної партії Олег Ляшко (8,7%) і Гриценко (8,2%).

10 січня Гордон заявив в ефірі телеканалу «112 Україна», що до 14 січня про намір балотуватися в президенти оголосить політик, у якого є всі шанси поборотися за другий тур. Прізвища потенційного претендента на пост глави держави журналіст не назвав.