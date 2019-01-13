Порошенко віддав усю свою зарплату на благодійність

Президент України Петро Порошенко заробив в 2018 році на посаді глави держави 270,5 тисячі гривень.

Про це повідомило Державне управління справами у відповідь на запит українських ЗМІ.

Всю цю суму глава держави перерахував благодійний фонд.

Згідно з даними Єдиного реєстру декларацій українських чиновників, минулого року Порошенко задекларував 556,7 мільйона гривень дивідендів від компанії Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцарія), в управлінні якої знаходиться кондитерська корпорація Roshen, що належить президентові.

У відомстві уточнили, що в минулому році щомісячна зарплата українського лідера становила 28 тисяч гривень. У підсумку за весь рік він заробив в цілому 336 тисяч гривень, проте після виплати обов’язкових податків і зборів ця сума зменшилася до 270 тисяч 480 гривень.