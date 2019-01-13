У Франції тисячі “жовтих жилетах” вийшли на нові протести

У різних містах Франції за підрахунками поліції на протести вийшли 84 тисячі демонстрантів

В Бар-ле-Дюк між поліцією і “жовтими жилетами” спалахнули сутички.

“Кілька груп людей підпалили барикади на дорогах загального користування, кидали “коктейлі Молотова” у поліцію. В результаті вогонь перекинувся на житловий будинок, мешканців довелося евакуювати”, – йдеться в повідомленні.

У Страсбурзі демонстрацію 1500 “жовтих жилетах” поліція розганяла з використанням сльозогінного газу. Троє поліцейських і четверо протестувальників отримали поранення, повідомили в поліції. Двадцять чоловік були арештовані за “насильство, використання зброї проти поліції, участь в незаконному збройному формуванні”.

Всього, за даними поліції, 84 000 демонстрантів вийшли на протести в суботу, 12 січня, по всій Франції.

У Парижі 8 000 осіб взяли участь у марші, затвердженому префектурою. Але до вечора на Плас-де-Етуаль з’явилося ще 2800 “жовтих жилетів”. Їх було 6700 в Бурже, 5500 в Тулузі, 4500 в Бордо, 3000 в Кані і 2700 в Марселі.